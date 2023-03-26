ِشكرًا المغرب .. "أسود الأطلس" يساعد الأرجنتين على اعتلاء صدارة تصنيف "فيفا"!

منتخب الأرجنتين يقترب أكثر من صدارة تصنيف "فيفا" للمنتخبات..

أصبح منتخب الأرجنتين على بعد خطوة صغيرة من العودة إلى صدارة تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الشهري للمنتخبات للمرة الأولى منذ عام 2016.

وجاءت خسارة منتخب البرازيل وديًا أمام منتخب المغرب مساء السبت بنتيجة 2-1 في طنجة، ومع فوز الأرجنتين على بنما، فإن بطل كأس العالم 2022 صعد للحظة إلى قمة تصنيف "فيفا".

صحيفة "tyc" الأرجنتينية أكدت أن فوز الأرجنتين على منتخب كوراساو في المباراة الودية الثانية خلال شهر مارس الجاري، سيضمن صعود رفاق ليونيل ميسي إلى صدارة التصنيف الجديد الذي سيصدر في أبريل 2023.

ونظرًا لنظام النقاط المعقد الذي يعتمد عليه "فيفا" لتحديد تصنيف المنتخبات، فإن سقوط البرازيل أمام المغرب أفقد "السيليساو" 6.56 نقطة، ليتراجع عدد نقاطه الإجمالي إلى 1834.2 نقطة.

أما منتخب الأرجنتين، فقد أضاف 1.52 إلى رصيده بعد الفوز على بنما، وفي حالة الفوز على كوراساو، فإن رصيده سيرتفع إلى 1839.9 نقطة، وبالتالي الصعود إلى صدارة الترتيب في أبريل.

ويختلف عدد النقاط الخاصة بكل مباراة باختلاف المنافس والبطولة، حيث يحتل منتخب المغرب المركز الحادي عشر بينما يتواجد منتخب بنما في المركز 61 حاليًا في تصنيف "فيفا".

لذلك فإن هزيمة البرازيل أمام "أسود الأطلس" الذي احتل المركز الرابع في مونديال قطر 2022 تعني خسارة كبيرة لأنها كانت ستعطي ميزة أكبر.

في حالة الفوز على كوراساو، سيضيف منتخب الأرجنتين 1.04 نقطة أخرى وسيكون من المستحيل على البرازيل وفرنسا (الثالثة برصيد 1833.92 نقطة والتي تضيف مبارياتها نقاطًا أكثر لأنها في إطار التصفيات المؤهلة ليورو 2024) الوصول إلى نقاط الأرجنتين.