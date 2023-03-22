يُلمح؟ .. توقيع وقميص صلاح يربطان أحلام جماهير ليفربول بجود بيلينجهام

هل ينتقل جود بيلينجهام لليفربول؟

تُمني جماهير ليفربول نفسها بأي رابط قد يربطها بالإنجليزي جود بيلينجهام لاعب بوروسيا دورتموند الذي ترغب عدد من كبرى الفرق في التعاقد معه.

وانتشرت صورة لجود بيلينجهام وهو يوقع لمشجع صغير لليفربول يرتدي قميص محمد صلاح ويوقع له اللاعب الإنجليزي على قميص آخر أحمر لا يُعرف هل هو لليفربول أم لإنجلترا؟

وكانت صحيفة ذي أثليتك قد قالت إن ليفربول سيتراجع عن الدخول في صفقة التعاقد مع جود بسبب المغالاة في الطلبات المالية ولعدم قدرته على الدخول في سباق مع ريال مدريد أو مانشستر سيتي.

لكن موقع ليفربول. كوم قال إن ليفربول يعول على الصداقة التي تجمع بيلينجهام بنجم ليفربول ترينت ألكسندر أرنولد؛ فالأخير قد ينجح في إقناعه في الانضمام لليفربول. لكنه أمر قد لا يكون له قيمة إن كان عرض ليفربول المالي غير مناسب لإدارة بوروسيا دورتموند أولًا.