يُريد ضم نجوم عالميين .. فريق سعودي يستهدف فابينيو من الاتحاد

هل يرحل فابينيو عن الاتحاد بنهاية الموسم؟

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كشفت تقارير إعلامية، عن استهداف أحد الأندية السعودية، التعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي فابينيو تفاريس، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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ويُعاني فابينيو حاليًا من إصابة، تعرض لها خلال مباراة الفريق ضد الهلال، التي أقيمت في شهر مارس الماضي، ببطولة دوري أبطال آسيا.

وكشفت قنوات "الكاس" القطرية، عن استهداف نادي القادسية السعودي، النجم البرازيلي فابينيو من نادي الاتحاد، لضمه مع بداية الموسم القادم.

وأضافت القنوات أن القادسية الذي حسم صعوده رسميًا إلى دوري روشن السعودي لموسم المقبل، يستهدف ضم لاعبين أجانب عالميين خلال الصيف القادم، بينهم فابينيو.

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ونجح القادسية في حسم لقب دوري يلو لأندية الدرجة الأولى مؤخرًا، بعد فوزه على النجمة برباعية مقابل هدفين، بالجولة 32 ضمن منافسات البطولة.

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