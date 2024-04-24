"يريد التحول لكريستيانو رونالدو وعليه الحذر من التطرف" .. نجم ألمانيا السابق يحذر مسعود أوزيل!

نجم ألمانيا يكشف عن السبب وراء تحول جسد أوزيل

مازال النجم الألماني مسعود أوزيل يلفت الأنظار له، بعد تحول جسده إلى كتلة من العضلات بعدما اعتزل كرة القدم، رغم أنه كان نحيفًا طوال مسيرته.

أوزيل يمتلك مسيرة رائعة حيث لعب مع فيردر بريمن وريال مدريد وآرسنال، قبل أن يعتزل اللعب العام الماضي بعد فترات مع فنربخشه وإسطنبول باشاك شهير في الدوري التركي، كما توج مع منتخب ألمانيا بكأس العالم 2014.

وقال ماريو جوميز لاعب منتخب ألمانيا السابق خلال تصريحات لبودكاست "Phrasenmaher": "أوزيل ربما يحاول أن يصبح كريستيانو رونالدو الصغير".

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وأضاف النجم الألماني: "أولًا وقبل كل شيء إنه أمر مثير للإعجاب كيف نجح في ذلك، ومع ذلك أنا شخص يؤمن بالوسيلة السعيدة لأنني مررت بتقلبات في كلا الاتجاهين وأعلم التطرف غالبًا لا يؤدي إلى أي شيء جيد".

وواصل: "يبدو أن مسعود وجد في صالة الألعاب الرياضية الشيء الذي يُرضيه بعد الاعتزال، ولعب أيضًا مع رونالدو ربما يفكر ويقول لنفسه: (الآن لدي الوقت لأصبح كريستيانو صغيرًا)".

وتزامل أوزيل مع رونالدو بالفعل في نادي ريال مدريد خلال الفترة من 2010 وحتى 2013، قبل أن ينتقل إلى آرسنال الإنجليزي.