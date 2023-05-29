يؤكد شائعات رحيله؟ يوشوا كيميش يشن هجومًا حادًا على إدارة بايرن ميونخ!

كيميش انفجر في وجه إدارة بايرن ميونخ بصورة غير متوقعة..

شن يوشوا كيميش أحد أهم لاعبي نادي بايرن ميونخ الألماني هجومًا عنيفًا على إدارة النادي البافاري بعد قرار إقالة أوليفر كان الرئيس التنفيذي، وحسن صالح حميديتش المدير الرياضي.

قرار الإقالة المفاجئ جاء بعد أقل من ساعة على تحقيق بايرن ميونخ لقب الدوري الألماني لموسم 2022-23، وللمرة 11 على التوالي، بعد الدراما التي حدثت في مباريات الجولة الأخيرة من "البوندسليجا" والتي منحت النادي البافاري اللقب.

وقال كيميش في تصريحات نقلتها صحيفة "بيلد" الألمانية عن قرار الإقالة: "لم أكن أعرف، بالطبع كانت مفاجأة بأن يحدث الأمر في اليوم الذي تحقق فيه اللقب، أعتقد أنه كان من الممكن انتظار يومين أو ثلاثة أيام أخرى".

وأضاف: "لن أحكم على القرار إذا كان جيدًا أو سيئًا، كان من الممتع الحصول على لقب الدوري الألماني في مثل تلك النهاية، ولكن بعد ذلك جاءت رسالة من ذلك القبيل، لقد كان انقلابًا عاطفيًا".

تصريحات يوشوا كيميش جاءت في ظل التقارير التي تحدثت عن رغبته في الانتقال إلى نادي برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ويبدو أن الألماني الدولي لم يعد مرتاحًا للأوضاع في النادي البافاري.