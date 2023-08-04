يؤذيهم بوجوده وبرحيله .. مبابي سبب أزمة جديدة في باريس سان جيرمان!

علي رفعت
Kylian-Mbappe(C)GettyImages
كيليان مبابيباريس سان جيرمانالدوري الفرنسي - ليج 1ريال مدريدالدوري الإسباني - لا ليجاانتقالات

النجم الفرنسي يجب عليه الرحيل حتى يتسنى لفريقه العمل في سوق الانتقالات!

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن موقف النجم الفرنسي كيليان مبابي من فريقه الحالي باريس سان جيرمان يتسبب لهم في الكثير من الأذى.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن النادي العاصمي يعاني من اختناق مادي بسبب تصرفات كيليان مبابي الأخيرة.

وأوضحت الصحيفة أن إصرار اللاعب على الاستمرار في الموسم الأخير من عقده يحجم حركات النادي في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

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وأكدت أن ذلك وضح جليًا في صفقة ضم اللاعب جونزالو راموش الذي سينضم لصفوف النادي العاصمي في صفقة إعارة لحين يستطيعون دفع قيمة الشراء الخاصة به بشكل كامل.

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جدير بالذكر أن عقد مبابي ينتهي بنهاية الموسم القادم، وله مكافأة ولاء كبيرة ولا يريد الرحيل حتى يحصل عليها وعلى بقية مستحقاته، حتى ينضم إلى ريال مدريد بمكافأة أخرى ضخمة في صيف 2024.

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67864 الأصوات