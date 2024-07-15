بعد رونالدو ويامال .. سقطات "بي بي سي" تتواصل وجاريث ساوثجيت الضحية الجديدة

تصرف غريب مع مدرب إنجلترا

يبدو أنه موسم "السقطات" لشبكة "بي بي سي" الشهيرة، حيث شهد اليوم الأخير لبطولة يورو 2024 سقطة جديدة، هي الثالثة، للقناة التلفزية خلال البطولة، وقد وقع ضحيتها تلك المرة جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا.

إنجلترا خسرت نهائي يورو 2024 أمام إسبانيا بهدفين مقابل هدف واحد، وقد انتظر الجمهور الإنجليزي ليرى تصريحات المدرب عقب اللقاء لكنه لم يستمع سوى للسؤال خلال مقابلة ساوثجيت مع بي بي سي، حيث تم قطع الصورة والانتقال لمقابلة أخرى مع ألفارو موراتا قائد الإسبان.

ذلك الخطأ الكارثي تسبب في موجة استياء وسخرية من القناة المخضرمة، حيث وصف أحدهم ما حدث، عبر منصة إكس، بالتصرف المشين، وقال آخر أن إسبانيا قامت حتى بسرقة البث التلفزي من إنجلترا، في إشارة منه لسيطرة زملاء لامين يامال على أحداث النهائي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

القناة الشهيرة كانت قد بدأت مسلسل" سقطات يورو 2024" مع نجم النصر، كريستيانو رونالدو، حيث وصفته بـ "ميستيانو بينالدو" عند إهداره ركلة جزاء البرتغال أمام سلوفينيا، وقد تعرضت لموجة من الانتقادات اضطرتها لإصدار بيان توضيحي بشأن الحدث.

السقطة الثانية كانت مع نجم برشلونة، لامين يامال، حيث وصفه المعلق ستيف ويلسون بالفتى اللطيف الجميل رقم 16، وهو ما وُصف من البعض بأنه "وصف مريب يحمل تلميحات غير أخلاقية" تجاه شاب لم يصل بعد لعامه الـ17.