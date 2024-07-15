"يويفا يريد راقصات" .. فان باستن يهاجم نهائي أمم أوروبا 2024

إسبانيا هزمت إنجلترا وتُوجت بلقب يورو 2024، لكن الهولندي لم يكن راضيًا تمامًا!

وجه الأسطوري ماركو فان باستن انتقادات لاذعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، متهمًا إياه بالوقوف خلف المستوى الفني المتواضع لنهائي أمم أوروبا 2024 بين إسبانيا وإنجلترا، خاصة في الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي.

إسبانيا تُوجت باللقب بالفوز 2-1 على إنجلترا، وقد تقدمت أولًا بواسطة نيكو ويليامز لكن كول بالمر سجل التعادل لمنتخب الأسود الثلاثة قبل أن يخطف البديل ميكيل أويارزابال هدف الفوز القاتل في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

فان باستن أبدى دهشته من تواضع المستوى الفني للقاء بعد نهاية الشوط الأول، إذ قال لقناة "NOS" "لا أعلم ماذا أقول حول اللقاء. لقد بدأت ألعب كرة القدم بهدف الاستمتاع، لا أدري حتى إن كان هؤلاء اللاعبين يلعبون للاستمتاع".

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الهولندي الأسطوري برر ذلك الأداء بغياب الإحماء الجيد للاعبين، وذلك بسبب اهتمام يويفا بفقرات حفل الختام الموسيقية على حساب المباراة النهائية، مضيفًا "أعتقد أن اللاعبين يُعانون من حقيقة أنهم لم يحظوا بفترة إحماء طبيعية قبل اللقاء".

أتم "هؤلاء اللاعبون يلعبون أهم مباراة في مسيرتهم الكروية ولكنهم لم يستطيعوا القيام بتدريبات الإحماء بشكل صحيح لأن يويفا يُريد الراقصات والمغنيين على أرض الملعب قبل انطلاق اللقاء".

يُشار إلى أن فان باستن تُوج مع هولندا بلقب يورو 1988، وقد سجل هدفه الشهير في مرمى الاتحاد السوفييتي خلال النهائي، وهو الهدف الذي مازال حتى الآن يُعد من أجمل أهداف كرة القدم عبر التاريخ.