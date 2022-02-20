يويفا يتعاقد مع راعيها.. ضربة جديدة للسوبرليج

تلقت البطولة الأوروبية المستحدثة دوري سوبر ليج ضربة قوية قبل أن تفرض ظهورها على العالم.

دوري السوبر ليج، بطولة تردد اسمها على مدار يومين في أبريل الماضي وقتلت في مهدها، لكن لا يزال الحديث عن تطبيقها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حاضرًا في وسط اعتراض كبير من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

"يويفا" لا ينفك في الفترة الأخيرة على تعديل وإصلاح ملكة المسابقات الأوروبية، دوري أبطال أوروبا بالعديد من المقترحات المستحدثة خاصةً بعد محاولات ظهور دوري السوبر الممتاز كبطولة منافسة.

ومن الأفكار التي تم طرحها لتطوير دوري الأبطال، كانت بإقامة نصف النهائي كدورة مجمعة في مكان واحد وآخرهم الحصول على رعاة جدد من أجل تطوير المنافسة.

ما هو الجديد بخصوص يويفا والمقترحات الجديدة؟

وحسبما نشرت صحيفة "سبورت" الإسبانية فإن "يويفا" يريد التعاقد مع شركة "relevant" أحد أبرز رعاة دوري سوبر ليج.

وأضاف التقرير أن "يويفا" قدم وعد للشركة بضمان إيرادات لا تقل عن 250 مليون دولار في الموسم الواحد.

الأمر الذي سيكلف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الكثير لكن في المقابل سيضمن استقرار بطولته على الخريطة التنافسية للسنوات القليلة المقبلة خاصةً أمام الأفكار الجديدة مثل سوبر ليج.

ما رأي يويفا الأخير في دوري سوبر ليج؟

ألكسندر تشيفيرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تحدث مؤخرًا عن الأمر، وقال: "ما زلت مصدومًا من أن الناس الذين يمارسون كرة القدم منذ سنوات مستعدون لتدميرها بين عشية وضحاها من أجل مصالحهم الخاصة".

واستكمل:"الأمر لن يحدث على الأقل في السنوات العشر المقبلة، لا أحد يريد هذه البطولة باستثناء القلة الذين يعتقدون أن كرة القدم تدور حول المال".

واختتم: "هذا ليس سيئًا لأوروبا فقط، إنه أمر لا يصدق بخروج هذا المقترح من الاتحاد الدولي، وتحميل اللاعبين هذا الكم من الأعباء بلعب بطولة لمدة شهر كل صيف، الأمر سيؤذي الكرة النسائية أيضًا، وأنا متأكد أن الجماهير والسلطات والحكومات والجميع رفض هذه الفكرة".

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