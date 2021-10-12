"يويفا هنأ حكم المباراة بعد احتساب هدف مبابي"

جدل كبير

يبدو أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" سعيد بالقرار المثير للجدل الذي اتخذه حكم مباراة نهائي دوري الأمم الأوروبية بين فرنسا وإسبانيا، مساء الأحد.

المباراة شهدت جدل واسع على الساحة الكروية بعد أن احتسب الحكم هدف كيليان مبابي في شباك إسبانيا رغم وضوح وجود نجم باريس سان جيرمان في وضعية تسلل.

إدواردو إتورالدي جونزاليس، الحكم المخضرم أكد أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم هنأ الحكم عقب انتهاء المباراة.

ماذا قال إدواردو إتورالدي؟

فحسب ما قاله إدواردو إتورالدي لـ "كادينا سير" فإن روبرتو روزيتي، رئيس الحكام على المستوى الأوروبي كان حاضرًا في المباراة وذهب لتحية لحكم المباراة، أنتوني تايلور عقب نهاية اللقاء ومشيدًا بأدائه خلال المباراة خاصةً حكمه في هدف مبابي.

ولم تكن هذه اللقطة الوحيدة المثيرة للجدل الذي تخللها اللقاء فكانت هناك لمسة يد على كوندي ولجأ حكم اللقاء إلى تقنية الفيديو للتأكد من وجود ركلة جزاء لصالح المنتخب الإسباني ولكنه لم يحتسب شيء.

كيف انتقد إتورالدي يويفا؟

وأشار إلى الضعف التحكيمي خلال المباراة، وقال: "يتعين على الحكم اتخاذ قرار وفقًا لأحكام لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم".

واختتم: "في كثير من الأحيان نود أن تكون الأشياء مختلفة، لكن الحقيقة هي أنها كما هي، فعلى الرغم من أن المشجعين الإسبان لا يزالون مقتنعين بأن الهدف ليس صحيحًا، يعتقد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أنه كان هدفًا قانونيًا".

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