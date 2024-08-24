بديل محمد صلاح في ليفربول .. الهلال يتحرك لضم جوهرة آيندهوفن!

الهلال يتحرك من أجل صفقة ستكون مدوية

تحرك نادي الهلال بشكل فعلي، من أجل الحصول على خدمات أحد نجوم آيندهوفن الهولندي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوفه.

وكشف الإعلامي أحمد العجلان عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن تجديد الهلال اهتمامه بالمهاجم البلجيكي يوهان باكايوكو لاعب آيندهوفن الهولندي.

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وكتب العجلان تغريدة جاء فيها: "الهلال يجدد اهتمامه بالمهاجم البلجيكي باكايوكو من مواليد 2003، ومحادثات تُجرى بين الهلال وآيندهوفن بخصوصه".

وكان الهلال يستهدف باكايوكو بالفعل في شهر يوليو الماضي، ولكن المفاوضات توقفت بسبب مطالبة النادي الهولندي الحصول على ضعف العرض الذي كان مقدمًا من ليفربول للتعاقد معه، باعتباره خليفة للنجم المصري محمد صلاح.

وكان ليفربول قد قدم عرضًا وقتها قيمته 32 مليون يورو للتعاقد مع باكايوكو، ولكن النادي الهولندي رفضه وطلب ضعف المبلغ للتخلي عن نجمه.

ويرغب الهلال في التعاقد مع يوهان من أجل تعويض رحيل البرازيلي ميشايل ديلجادو، على أن يتم قيده كلاعب أجنبي تحت السن من مواليد 2003 فيما فوق.