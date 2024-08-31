ردًا على رفض باكايوكو .. الهلال يسارع الزمن ويفاضل بين صفقتين أجنبيتين

الهلال قد يُجري صفقة أجنبية جديدة

مازال نادي الهلال يبحث عن تدعيم صفوفه استعدادًا للموسم الجاري 2024-25، حيث يستهدف صفقة أجنبية على أقل تقدير، قبل غلق باب الانتقالات الصيفية.

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الهلال أجرى صفقة واحدة أجنبية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وهي التعاقد مع البرتغالي جواو كانسيلو الظهير الأيمن لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

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وكشف الإعلامي حمد الصويلحي عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن أن الهلال أمامه صفقتين أجنبيتين معلقتين، تنتظر الموافقة.

وأضاف الصويلحي قائلًا: "قد يضطر الهلال للاكتفاء بواحدة منها فقط، في حال تعثر توفر الميزانية الكافية".

وبعد سؤال أحد متابعيه عن إن كان يوهان باكايوكو ضمن الثنائي الذي ذكره، ليرد قائلًا: "لا باكايوكو رفض العرض الأخير من الهلال منذ أسبوع".