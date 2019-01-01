يونس محمود: اليابان وإيران لا يغيران طريقتهما

نجم منتخب العراق السابق يتحدث عن المرشحين الأبرز للصعود لربع النهائي

فيسبوك تويتر محمد عماد

قال يونس محمود نجم منتخب العراق السابق إن مستوى المباريات في ثمن نهائي كأس أمم آسيا سيختلف.

النسخة السابعة عشر من البطولة الآسيوية التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة ما بين الخامس من يناير حتى الأول من فبراير تشهد للمرة الأولى مشاركة 24 منتخبًا بدلًا من 16.

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وقال نجم منتخب أسود الرافدين السابق في تصريحاته لقناة الكأس القطرية: "هناك منتخبات صف أول، لا تفكر بالخصم الذي ستواجه في دور الـ 16، مثل اليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية وإيران".

يونس محمود محلل #مجلس_آسيا2019 يتحدث عن المنتخبات التي برزت و التي خيبت في الدور الأول بـ كأس_آسيا2019 .. #AsianCup2019 pic.twitter.com/dp5Tssu8ya — قنوات الكاس (@alkasschannel) January 18, 2019

كما أضاف يونس محمود: "نرى منتخبات مثل إيران واليابان لا يغيران من طريقتهما، حتى أوزباكستان، هناك منتخبات صف ثاني مثل قطر والعراق والسعودية والإمارات كانت تفكر في مواجهة الخصوم الأضعف لتجنب الخروج المبكر".

يذكر أن يونس محمود كان قد توج مع منتخب العراق بكأس الأمم الآسيوية عام 2007، وأحرز هدف الفوز في المباراة النهائية ضد منتخب السعودية.