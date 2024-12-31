لم يتأخر أبدًا .. يونس محمود يوجه رسالة إلى المنتخب السعودي بعد الإقصاء من "خليجي 26" على يد عمان

أيام من الصراع بين يونس محمود والسعوديين..

رغم الصراع الإعلامي بينهما.. حرص يونس محمود، نائب رئيس اتحاد الكرة العراقي، على توجيه رسالة إلى المنتخب السعودي الأول، بعد توديع كأس الخليج "السادسة والعشرون".

السعودية ودعت بطولة "خليجي 26"، التي تستضيفها دولة الكويت في الفترة من 21 ديسمبر 2024 إلى 4 يناير 2025؛ بعد الخسارة (1-2) أمام عمان، في دور نصف النهائي.

يونس كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء؛ بعد إقصاء الأخضر مباشرة: "هارد لك للمنتخب السعودي، وحظ أوفر في البطولات المقبلة".

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ولم ينس نائب رئيس اتحاد الكرة العراقي، توجيه التهنئة إلى منتخب عمان الأول؛ بعد تأهله إلى نهائي كأس الخليج "السادسة والعشرون"، عقب الفوز على الأخضر السعودي.

وكان صراعًا إعلاميًا قد نشب بين يونس محمود والسعوديين؛ وذلك بعد أن "ضحك" الأسطورة العراقية، عقب سؤاله بشأن ترشيح الأخضر للقب "خليجي 26"؛ وهو ما اعتبره جمهور المملكة، بمثابة السخرية من منتخب بلادهم.

ومن ناحيتهم.. رد لاعبو السعودية وإعلام المملكة بـ"السخرية" من يونس، بعد الفوز على العراق (3-1)، في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج؛ وإقصاء أسود الرافدين من المسابقة رسميًا.