"ضحكة يونس محمود أثرت عليكم!" .. مناوشة بين نجم العراق وصحفي سعودي قبل ديربي الخليج

واقعة جديدة بسبب "ضحكة" يونس محمود..

يبدو أن مسلسل "ضحكة" يونس محمود، نائب رئيس اتحاد الكرة العراقي، لن ينتهي في وقتٍ قريب؛ حيث لا تمر بضع ساعات، إلا ويتم إثارة الجدل بشأن هذه الواقعة.

يونس "ضحك" عند سؤاله بشأن ترشيح المنتخب السعودي، للتتويج بلقب بطولة كأس الخليج "السادسة والعشرون"، التي تستضيفها دولة الكويت في الفترة من 21 ديسمبر 2024 إلى 3 يناير 2025؛ الأمر الذي اعتبره جمهور المملكة، بمثابة الاستخفاف والسخرية من الأخضر وتاريخه.

ورغم الهجوم السعودي العنيف عليه؛ رفض الأسطورة العراقية الاعتذار، مبررًا ذلك بأنه لم يقصد الإساءة أو السخرية من الأخضر السعودي، وأنه لا يوجد أي شخص يستطيع منعه من "الضحك"؛ ما أشعل الصراع بين الطرفين، بشكلٍ أكبر.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ووسط كل ذلك.. وجّه مراسل برنامج "دورينا غير"، سؤالًا إلى علي عدنان، نجم منتخب العراق الأول لكرة القدم، بشأن مدى تأثير "ضحكة" يونس محمود المثيرة للجدل، عليه هو وزملاءه.

عدنان فاجأ المراسل السعودي، بالقول: "هذه الضحكة تؤثر عليكم أنتم وليس علينا!"؛ الأمر الذي دفع الأخير للرد عليه: "نحن لدينا 3 ألقاب في كأس آسيا".

هُنا.. عاد نجم العراق ليؤكد بأنه وكافة زملائه في المنتخب الوطني، منفصلين على كل ما يحدث خارج المستطيل الأخضر، ويركزون فقط على التتويج بلقب بطولة كأس الخليج "السادسة والعشرون"، والتأهل إلى مونديال 2026.

العراق يواجه منتخب السعودية الأول لكرة القدم، مساء يوم السبت القادم، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية، ببطولة كأس الخليج "الكويت 2024".

جدير بالذكر أن البحرين تتصدر المجموعة الثانية في "خليجي 26"، برصيد 6 نقاط من انتصارين؛ بينما يحتل المنتخب السعودي "الوصافة" بـ3 نقاط، متقدمًا على العراق "الثالث" بفارق الأهداف؛ في الوقت الذي يقبع فيه اليمن في "قاع الترتيب"، بدون أي نقطة.