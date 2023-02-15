يوم حاسم .. تحديد موعد للنظر في الإفراج عن داني ألفيش

داني ألفيش ينتظر الإفراج المؤقت عنه

حددت محكمة برشلونة موعد البت في الاحتجاز المؤقت للبرازيلي داني ألفيش لاعب برشلونة السابق على خلفية اتهامه بالاعتداء على سيدة.

ويُحتجز داني منذ يناير الماضي على خلفية اتهامه بالاعتداء على سيدة بملهى ليلي ليلة 30 ديسمبر 2022.

وتقدم محامي داني بطلب للمحكمة للإفراج عنه وهو ما عارضه المدعي العام والادعاء الخاص.

لكن الدائرة الثالثة لمحكمة برشلونة ستنظر في العاشرة صباح غد الخميس، 16 فبراير، في طلب داني الذي لن يحضر الجلسة بل فقط دفاع الطرفين.

وستحدد المحكمة ما إن كانت ستفرج عن داني على ذمة القضية أم سيستمر حبسه احتياطيًا.

وكان اللاعب قد طلب الإفراج عنه بكفالة مع تسهيلات على المحكمة لمعرفة مكانه، حتى إن اضطر لارتداء سوار تتبع والتخلي عن جواز سفره للمحكمة.