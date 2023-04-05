"يومًا ما سيقول حكام إسبانيا: كفى يا ريال مدريد!"

حكم سابق شهير طفح به الكيل

في أعقاب تصاعد أزمة نيجريرا واتهامات برشلونة برشوة الحكام، تصاعد الخطاب طرديًا من قبل إعلام ريال مدريد تجاه الإعلام، وآخر الأشياء الكبيرة التي حدثت هي اللقطات التي جمعتها قناة ريال مدريد للحكمين خوان مارتينيز مونويرا وجونزاليس جونزاليس اللذين سيشرفان على مباراة إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا اليوم بين برشلونة والريال على ملعب كامب نو.

الأمر أدى إلى ردة فعل قوية من الحكم السابق إيتورالدي جونزاليس، الذي يرى أنه لابد من قول "كفى" لكل هذه التصعيدات الإعلامية.

وقال جونزاليس في تصريحات لإذاعة "كادينا سير": "هذه الطريقة في التناول تؤدي إلى تصاعد التوتر وبالتأكيد تؤثر على مستوى التحكيم بشكل ما".

وأكد: "يومًا ما سيقول الحكام كفى لكل ما يتعرضون له من نقد على وسائل التواصل الاجتماعي وعبر الإعلام عمومًا!".