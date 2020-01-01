يوفيتش: مستعد لتحمل تبعات كسر الحجز الطبي

هل يتعرض لاعب ريال مدريد للسجن لسنوات طويلة؟

كشف لوكا يوفيتش، لاعب ريال مدريد، السبب وراء كسره الحجر الصحي في صربيا وتأثير ذلك على مشاركته مع منتخب بلاده وموقفه مع النادي الملكي.

يوفيتش خالف القوانين بكسر الحجر الصحي في صربيا مما يهدده بالسجن 12 عامًا.

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وفسّر يوفيتش ما حدث معه في حوار مع "ماركا" الإسبانية بقوله: "كما شرحت من قبل، لم أكن على علم بقوانين الحجر الصحي في صربيا، ففي إيطاليا وإسبانيا يُسمح لأي شخص في العزل أن يخرج لشراء بعض الأشياء أو الذهاب إلى العيادة وغيرها من الأمور".

وتابع: "هذا خطأي لأنني لم أعرف القوانين هنا، ولكن منذ الآن وأنا ملتزم بالعزل بكل تفاصيله ومستعد لتحمل تبعات ما قمت به".

وحول يومه في العزل الطبي، أكد أنّه يحاول القيام بشيء مختلف كل يوم، فالأمر ليس سهلًا على الإطلاق. أتدرب كثيرًا وأشاهد بعض الأفلام وكذلك اتابع مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن ما أفضله أكثر هي الألعاب اللوحية".

وأردف: "حينما تعود الأمور لطبيعتها أود رؤية طفلي لأنني عدت إلى بلجراد في الأساس لأجل ذلك لكن لم يتمكن لي من رؤيته، أود أيضًا مساعدة الجميع في صربيا".

واختتم: "لا أعتقد أنّ ما فعلته سوف يؤثر على مسيرتي مع المنتخب. أنا أحب بلدي وأود دائمًا المساعدة بكل الطرق، وحاليًا أحاول مساعدة الجميع على تخطي المحنة".

جدير بالذكر أنّ صديقة يوفيتش أعلنت أنها حامل وهو ما دفع اللاعب لكسر الحجر الطبي لأجل الاحتفال بالأمر.