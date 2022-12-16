بطلب رئاسي .. يوفنتوس يوافق على سفر بوجبا لمساندة فرنسا

بوجبا يدعم فرنسا من المدرجات

حصل بول بوجبا لاعب خط وسط منتخب فرنسا ويوفنتوس على الإذن بالتواجد في قطر لحضور نهائي كأس العالم 2022.

ذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية أن وجود بوجبا في قطر هو طلب خاص من إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا، الذي طلب حضور لاعب خط الوسط خلال المباراة النهائية وسرت شائعات بفرض حظر على الفكرة من البيانكونيري الذي نفى الحديث وسمح لبوجبا بالتوجه إلى قطر لمشاهدة النهائي من المدرجات.

منتخب فرنسا يواجه الأرجنتين يوم الأحد القادم في نهائي كأس العالم 2022 بقطر على استاد لوسيل.

يوفنتوس أعطى لاعبيه يوم عطلة من التدريبات ولم يكن بوجبا يشارك على أي حال بسبب إصابته في الركبة.

وأشار التقرير الإيطالي إلى أن طلب الاتحاد الفرنسي لكرة القدم وصل إلى النادي الإيطالي قبل بضعة أيام وكان مدعومًا من قبل ماكرون، حيث يحرص على تواجد بوجبا لدعم بلاده.

يوفنتوس منح اللاعب الفرنسي الإذن بالتوجه إلى العاصمة القطرية بطائرته الخاصة، وسيعود إلى مدينة تورينو بعد المباراة مباشرًة.