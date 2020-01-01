يوفنتوس يكشف حقيقة رحيل رونالدو نهاية الموسم

تحدث المدير الرياضي لنادي يوفنتوس الإيطالي فابيو باراتي قبل مباراة فريقه أمام ميلان في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم، عن أخر المستجدات داخل قلعة السيدة العجوز.

يوفنتوس يواجه ميلان اليوم، في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا، من أجل العودة للانتصارات من جديد بعد الخسارة مطلع الأسبوع من هيلاس فيرونا.

وقال باراتي في تصريحات لشبكة "Rai Sport": "رونالدو باقي معنا الموسم المقبل بدون أدنى شك لن يرحل بكل تأكيد أثق من هذا".

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وأضاف: "رونالدو لاعبنا الكبير هنا وسيبقى معنا لن يغادر لا تذهبوا خلف كل ما تسمعوه خلف الكواليس، كل الأمور واضحة رونالدو سيبقى ولن يغادر أيها السادة".

وكانت الكثير من التقارير الصحفية قد خرجت في الأسابيع الماضية حول رحيل رونالدو المحتمل من يوفنتوس، في حال فشله في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم رفقة الفريق الإيطالي.

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وحول رأيه في اللاعب الأرجنتيني باولو ديبالا أكد: "هو الأمل والمستقبل بالنسبة لنا استثمرنا فيه بشأن مستقبلنا ونرن أه بلا جدال ليونيل ميسي يوفنتوس في الوقت الجاري".

باراتي شدد على أن فريق يوفنتوس لا يريد التعاقد مع الحارس جيانلويجي دوناروما حارس ميلان ولا يضعوه على أي خطط مستقبلية تخص النادي في الفترة المقبلة.

يذكر أن يوفنتوس يتشارك صدارة الدوري الإيطالي مع إنتر برصيد 54 نقطة بعد مرور 23 جولة.