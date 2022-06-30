يوفنتوس يفتح الباب لتشيلسي لتعويض روديجر وضم مدافع المستقبل

تشيلسي على أعتاب التعاقد مع مدافع استثنائي

تلقى نادي تشيلسي دفعة كبيرة في سعيه لضم الهولندي ماتايس دي ليخت من نادي يوفنتوس، باعتراف مسؤولي البيانكونيري أنفسهم.

فقد قال ماوريسيو أريفابيني، المدير التنفيذي ليوفنتوس، إن العملاق الإيطالي "لن يخطط لإبقاء أي لاعب لا يرغب في ذلك" على حد تعبيره.

وكانت هناك اقتراحات من ممثلي الدولي الهولندي حول رغبته في الرحيل عن إيطاليا بعد 3 مواسم في تورينو.

تشيلسي عملاق الدوري الإنجليزي يبحث عن تدعيم دفاعي بعد رحيل كل من أنطونيو روديجر وأندرياس كريستنسن بشكل مجاني، وهنا سيكون دي ليخت هدفًا أوليًا.

هل يغادر دي ليخت يوفنتوس؟

المدافع البالغ من العمر 22 عامًا انتقل في 2019 من أياكس إلى يوفنتوس، وشارك بقمصان النادي الإيطالي في 117 مباراة.

ولكن لم يستطع دي ليخت إلى الآن تقديم أفضل مستوياته، ولهذا يرغب في الرحيل وعنه يقول أريفابيني في تصريحات لصحيفة "توتو سبورت" المقربة إلى البيانكونيري: "اليوم، الإبقاء على لاعب يريد الرحيل أمر مستحيل، إن الأمر لا يتعلق دائمًا بالمال إذا أراد أحدهم المغادرة، ولكنك أيضًا لا تقول له: ارحل! هكذا بسهولة".

وأردف: "من الصعب أن تبقي اللاعب، ولكن جلسات رحيله يجب أن تكون مرضية، والشق المادي مهم بالطبع".

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