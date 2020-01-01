يوفنتوس يعلنها: لن نتعاقد مع سواريز

سواريز لن يذهب إلى يوفنتوس ويبدو أنه قد لا يبقى مع برشلونة أيضًا

قال فابيو باراتيتشي المدير الرياضي لنادي يوفنتوس إن اليوفي لن يتعاقد مع مهاجم برشلونة لويس سواريز خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وبذلك يبتعد لويس سواريز عن يوفنتوس بعدما ارتبط بالسيدة العجوز طوال الفترة الماضية، ليعود مصيره ويصبح معلقًا بعد قرار برشلونة بالاستغناء عنه وتراجع اليوفي عن ضمه.

واجتاز مهاجم نادي برشلونة لويس سواريز امتحان اللغة الإيطالية منذ أيام من أجل الحصول على جواز سفر للبلاد لكي يصبح لاعبًا أوروبيًا، مما سيجعل انتقاله إلى الدوري الإيطالي سهلًا.

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ولكن رغم كل ذلك، فإن يوفنتوس قد اتجه صوب مهاجم نادي روما دجيكو، ليعلن باراتيتشي عدم ضم لويس سواريز حتى قبل حسم صفقة المهاجم البوسني.

وأكد المدير الرياضي فابيو باراتيتشي أن يوفنتوس أنهى سعيه وراء مهاجم برشلونة لويس سواريز، حيث كان النادي قد توصل لاتفاق معه ولكن الأمور تراجعت.

وأضاف المدير الرياضي ليوفنتوس: "لقد وضعنا قائمة التعاقدات الصيفية الخاصة بنا،ولكن الآن يمكن إزالة سواريز من تلك القائمة ، لأن الوقت الذي يستغرقه الحصول على جواز السفر الإيطالي أطول من الموعد النهائي لسوق الانتقالات الصيفية أو اللحظة التي يمكننا فيها تسليم قوائم دوري أبطال أوروبا"

وتابع: "قمنا بتقييم خيار سواريز عندما تم اقتراحه علينا، كان بصدد الحصول على الجنسية الإيطالية وكانت الأمور تسير في اتجاه إيجابي، لذلك قمنا بتقييم إمكانية تسجيله في الوقت المناسب"

وحول دجيكو قال: "الأمور لم تحسم بعد، ولكننا سنعمل خلال الأيام المتبقية في الميركاتو لأن يوفنتوس بحاجة إلى قلب هجوم، في الوقت الحالي نحن نفكر فقط في مهاجم واحد وليس اثنين"

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يذكر أن الراتب المتوقع للويس سواريز في محطته المقبلة سواء كانت في إنتر أو يوفنتوس سيكون 10 ونصف مليون يورو، الأمر الذي جعل اليوفي يبحث عن بديل آخر توفيرًا للنفقات، وهذا أحد أسباب تراجع السيدة العجوز عن ضمه إلى جانب قضية جواز السفر.