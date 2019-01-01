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يوفنتوس يعرض أحد لاعبيه على أرسنال للإسراع في صفقة رامسي

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Getty Images
لاعب وسط يوفي قد يرحل من أجل قدوم الويلزي ليوفنتوس بفترة الانتقالات الشتوية الحالية

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

يواصل نادي يوفنتوس الإيطالي، سعيه من أجل إتمام التعاقد مع الويلزي آرون رامسي في أقرب وقت ممكن هذا الشهر.

رامسي عقده ينتهي مع أرسنال في يونيو القادم، مع وصول مفاوضات التجديد إلى طريق مسدود بين الطرفين بسبب مطالب اللاعب المادية.

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صحيفة "جارديان" البريطانية أكدت أن يوفنتوس قد ربح سباق الحصول على خدمات الدولي الويلزي.

ويأتي ذلك بعد منافسة شرسة مع إنتر، باريس سان جيرمان، بايرن ميونيخ وكذلك ريال مدريد.

النادي الإيطالي كان يخطط للانتظار حتى الصيف القادم لضم اللاعب بالمجان في صفقة انتقال حر.

ومع ذلك أشارت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية أن يوفنتوس سيحاول ضم اللاعب بميركاتو يناير الحالي.

ومن المتوقع أن يستخدم يوفي لاعبه الألماني سامي خضيرة، لعرضه في صفقة تبادلية لضم رامسي.

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صاحب الـ31 عاماً لم يلعب كثيراً مع يوفنتوس هذا الموسم لتأثره بالإصابات، كما يعتبر البديل المناسب لرامسي في أرسنال.

جدير بالذكر أن أوناي إيمري المدير الفني للمدفعجية، أكد مراراً وتكراراً على عدم رغبته في الحديث على مستقبل اللاعب لحيل البت في مصيره من إدارة النادي.

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