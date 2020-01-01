يوفنتوس يسعى للجمع بين رونالدو ومارسيلو

يوفنتوس يستفسر من ريال مدريد مجددًا عن التعاقد مع مارسيلو

يفكر يوفنتوس في التعاقد مع الظهير الأيسر لريال مدريد مارسيلو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مستغلًا وضعه غير المستقر مع الفريق الملكي.

وابتعد مارسيلو عن التشكيل الأساسي لريال مدريد للموسم الحالي، وذلك بعد انضمام الظهير الأيسر الفرنسي فيرلان ميندي إلى الفريق الملكي الصيف الماضي.

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ويرتبط مارسيلو بعلاقة قوية صاروخ ماديرا كرستيانو رونالدو، حيث كانا صديقين في ريال مدريد وشكلا جبهو يسارية نارية لسنوات.

ومن هذا المنطلق، يريد يوفنتوس أن يجمع بينهما من جديد بعد أن تعاقد مع كرستيانو رونالدو خلال موسم الانتقالات الصيفية للعام 2018.

ويعاني يوفنتوس من قلة الخيارات على مستوى مركز الظهير الأيسر، حيث يتوفر له البرازيلي أليكس ساندرو فقط، وأسماء كدانييلو ودي تشيليو التي تلعب في هذا المركز نتيجة لقة الخيارات.

ويعد مخطط يوفنتوس في الوقت الحالي هو ذهاب ممثلين منه إلى العاصمة الإسبانية مدريد من أجل معرفة ما يريده النادي وكذلك اللاعب بالنسبة لمستقبله.

هل يملك البرتغالي كريستيانو رونالدو أي وشم على جسده؟

يذكر أن يوفنتوس يسعى لضم مارسيلو منذ أن ضم رونالدو، وهو الشيء الذي رحب به المدرب الحالي للفريق ماوريسيو ساري منذ أن تولى منصبه.