يوفنتوس يستخدم نجمه لإقناع مانشستر يونايتد بترك بوجبا

هل تحدث الصفقة؟

تُخطط إدارة مانشستر يونايتد لمحاولة التعاقد مع أدريان رابيوت، لاعب يوفنتوس، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، في الوقت الذي قد يكون ذلك بوابة لحصول البيانكونيري على خدمات بول بوجبا من المانيو.

وكان رابيوت قد انضم إلى اليوفي مجانًا من باريس سان جيرمان في الصيف الماضي ولكنه فشل في إثبات نفسه وبات حبيسًا لدكة البدلاء في كتيبة ماوريسيو ساري.

تقارير من الصحف الإنجليزية رجحت أن رابيوت يُرحب بالانضمام إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المقبل، وسط عزم إدارة اليونايتد للظفر به من أجل تدعيم منتصف الملعب.

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يوفنتوس لن يُمانع أن يترك رابيوت، ولكنه سيحاول استغلال رغبة إدارة اليونايتد فيه لإقناعهم بإدراج الدولي الفرنسي في صفقة تبادلية يعود بمقتضاها بوجبا إلى أليانز ستاديوم مرة أخرى.

في الوقت نفسه، فحال فشل فكرة الصفقة التبادلية وتمسك الشياطين الحمر ببوجبا، فإن القيمة المتوقعة لقبول مغادرة رابيوت مدينة تورينو ستبلغ 26 مليون جنيه استرليني فقط، قيمة في متناول يونايتد كثيرًا.

إلا أن حجر العثرة الوحيد في هذه الصفقة سيكون الراتب الضخم الي يتقاضاه صاحب الـ25 عامًا، والذي يبلغ 120 مليون جنيه استرليني أسبوعيًا، ونظريًا، لن تكون إدارة وودارد قادرة على تلبية هذا المطلب الهام.

وجب الإشارة إلى أن إيفرتون هو الآخر يضع عينه نصب التعاقد مع رابيوت، كما أن عائلة اللاعب قد بدأت بالفعل في البحث عن النادي الذي سيُحيي مسيرته من جديد بعد انطفائها في إيطاليا.

يذكر أن الصحف الإنجليزية سبق وأن أشارت إلى إرسال كشافي مانشستر يونايتد لحضور مباريات يوفنتوس هذا الموسم في أكثر من مناسبة بغية متابعة ما يُقدمه رابيوت، وقد استقر الرأي على قدرة اللاعب على تقديم الإضافة في أولد ترافورد.