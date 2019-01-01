يوفنتوس يرسم خطة جديدة لضم بوجبا في يناير

بعد تقلص فرصه في الذهاب إلى ريال مدريد بعد انفجار موهبة فالفيردي

زعمت بعض الصحف الإيطالية، أن إدارة يوفنتوس ستعود لطلب استعادة الفرنسي بول بوجبا من مانشستر يونايتد في سوق يناير المنتظر.

وقالت صحيفة "توتو سبورت"، إن عملاق الكرة الإيطالية رسم خطة جديدة على أمل إقناع المدير التنفيذي للشياطين الحمر إد وودوارد، بإطلاق سراح صاحب الـ26 عامًا في الميركاتو الشتوي.

وبحسب نفس المصدر، فإن اليوفي سيعرض على الإدارة الأمريكية المستحوذة على اليونايتد لاعب الوسط الألماني إيمري تشان بالإضافة لمبلغ يُقدر بنحو 60 مليون يورو، من أجل استعادة بطل العالم مرة أخرى.

ويعتبر اللاعب ذو الأصول التركية من الفائضين عن حاجة المدرب ماوريسيو ساري، الذي قرر استبعاده من القائمة التي دافعت عن ألوان القميص الأبيض والأسود في دوري مجموعات أبطال أوروبا.

أما بوجبا، فعانى الأمرين مع لعنة الإصابة التي أبعدته عن الملاعب في أغلب أوقات النصف الأول من الموسم، حيث شارك حتى الآن في سبع مباريات تنافسية، آخرهم ليلة السقوط أمام واتفورد بهدفين نظيفين، في أول ظهور له بالقميص الأحمر بعد تعافيه من الإصابة.

ومؤخرًا اعترف وكيل أعماله مينو رايولا، بأنه تلقى عرضًا لا يقاوم لتحقيق حلمه باللعب تحت قيادة مواطنه زين الدين زيدان في مشروعه الجديد في ريال مدريد، إلا أن إدارة النادي أعطت ظهرها للعرض المدريدي.

وفي الختام، أوضح التقرير أنه في حال لم تتم صفقة بول بوجبا، فبنسبة كبيرة سيكون لاعب وسط باريس سان جيرمان لياندرو باريديس هو الأوفر حظًا لتعويض إيمري في النصف الثاني من الموسم.