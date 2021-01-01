يوفنتوس يختار بديلًا "مفاجئًا" لتعويض رحيل كريستيانو رونالدو!

صفقة مميزة رغم كل شيء..

بدأت إدارة يوفنتوس في التخطيط لحقبة ما بعد كريستيانو رونالدو خصوصًا وفي ظل معاناة النادي الإيطالي الضخمة جراء الراتب الاستثنائي الذي يتحصل عليه الدون.

ويتقاضى رونالدو سنويًا 32 مليون يورو، ومع أزمة فيروس كورونا وتوابعها الاقتصادية أصبح الوفاء براتبه يتطلب تضحية بلاعبين آخرين، ما كان له أثر سلبي على السيدة العجوز.

شبكة "ميدياسيت" الإيطالية في تقرير لها زعمت أن إدارة البيانكونيري ستتخلص من رونالدو الصيف المقبل، وبالفعل فإنها حددت بديله، وهو ماورو إيكاردي مهاجم باريس سان جيرمان.

اهتمام يوفنتوس بإيكاردي ليس جديدًا، فأثناء نشاط المهاجم الأرجنتيني في إنتر أراد اليوفي الظفر بخدماته في أكثر من مناسبة، لكن الصفقة كانت دائمًا ما تتوقف في الأمتار الأخيرة.

الآن يُعاني الأرجنتيني من التهميش نوعًا ما مع باريس سان جيرمان، لذلك فإن انضمامه إلى يوفنتوس يظل خيارًا قائمًا بقوة الصيف المقبل، لا سيما وأن رغبته في ارتداء قميص السيدة العجوز موجودة منذ مدة طويلة.

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من أبرز ما يبلور اهتمام إيكاردي باللعب في مدينة تورينو وأنه يحافظ على علاقة طيبة بالفريق الند لفريقه السابق إنتر، أنه قام بالإعجاب بصور لاعبي يوفنتوس بعد الفوز على النيراتزوري في كأس إيطاليا.

كان لفعلة إيكاردي ردود أفعال غاضبة جدًا من قبل جماهير إنتر، التي لم تتوقف عن نعته بالخائن رغم كل ما قدمه النادي العملاق له من فرص في مسيرته الكروية.

على أي حال، تظل الأزمة الأكبر في تعاقد يوفنتوس مع إيكاردي ما تؤكده غالبية التقارير الواردة من إيطاليا أن إنتر وضع بندًا في عقد بيع اللاعب لباريس يمنعه من الانتقال إلى الغريم تحديدًا.

الجدير بالذكر أن فابيو باراتيشي، المدير الرياضي ليوفنتوس، قد نفى في وقت سابق مزاعم إمكانية رحيل رونالدو، بل وأكد أن هناك محاولات لتمديد عقده في أليانز ستاديوم حتى الاعتزال.