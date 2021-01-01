يوفنتوس يحدد ضحيتين لتمويل عودة بوجبا

هل يعود بوجبا إلى يوفنتوس؟ وكيف؟

كشفت عدة مصادر صحفية أن يوفنتوس قد حدد اسمين في وسط الملعب ليضعهما على قائمة البيع، وذلك من أجل تمويل صفقة محتملة بعودة بول بوجبا من جديد إلى صفوف السيدة العجوز.

وحسب المصادر الإيطالي فإن الثنائي آرون رامسي وأدريان رابيو، سيكونان على قائمة البيع، وذلك من أجل الحصول على الأموال الكافية لعودة بول بوجبا متوسط ميدان الفريق سابقًا ومانشستر يونايتد حاليًا.

وفي الآونة الأخيرة وحسب المصادر الإيطالية، يقال إن يوفنتوس يتطلع إلى التعاقد مع بول بوجبا ومانويل لوكاتيلي خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة لتعزيز وسط ملعبه.

ومن أجل هاتين الصفقتين، يحتاج يوفنتوس إلى المزيد من الأموال خاصة مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها أندية أوروبا في الوقت الحالي بعد تفشي فيروس كورونا وتأثيراته.

وفي ذلك الصدد، يعمل يوفنتوس على بيع ثنائي خط الوسط آرون رامسي وأدريان رابيو لتمويل عودة بول بوجبا، بحسب تقارير صحيفة في إيطاليا، أبرز تلك المصادر كان لاجازيتا ديلو سبورت.

وارتبط بطل الدوري الإيطالي في الـ 9 مواسم السابقة بالتفاوض مع نجمه السابق ونجم مانشستر يونايتد الحالي بول بوجبا، والذي ينتهي عقده الصيف المقبل مع الشياطين الحمر.

بينما يظل لاعب خط وسط ساسوولو مانويل لوكاتيلي على رأس قائمة أمنياتهم الصيفية، في الوقت الذي يعاني فيه الفريق من أزمة واضحة على مستوى خط الوسط.

ويتقاضى كل من رامسي ورابيو ما يقترب من 7 ملايين يورو سنويًا، لذلك سيكون رحيلهما مفيدًا لميزانية الفريق السنوية، وسيمنحه الفرصة لضم المزيد من اللاعبين.

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يذكر أن بول بوجبا قد رحل عن يوفنتوس في صيف العام 2016 عائدًا إلى مانشستر يونايتد كأغلى صفقة انتقال في تاريخ كرة القدم في ذلك التوقيت، والتي قدرت بـ 120 مليون يورو.