يوفنتوس يتعادل في اللحظات الأخيرة وديًا أمام نجوم الدوري الكوري

فريق يوفنتوس الإيطالي يتعادل وديًا أمام فريقًا مجمعًا من نجوم الدوري الكوري الجنوبي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

تعادل فريق يوفنتوس اليوم أمام نظيره المكون من نجوم الدوري الكوري في مواجهة ودية أقيمت في ختام جولته الآسيوية التي يقوم بها.

بدأ يوفنتوس المباراة بتشكيلة مكونة من كل من: تشيزني، دي ليخت، بيانيتش، ماندزوكيتش، كانسيلو، هيجواين، إيمري تشان، روجاني، بيرنانديسكي، بيرواتا وموراتوري.

وسجل فريق كوريا الجنوبية الهدف الأول في الدقيقة السابعة عن طريق اللاعب أوسمار مدافع فريق سيول معلنًا عن تقدم فريقه في النتيجة.

وتعادل موراتوري لصالح يوفنتوس في الدقيقة التاسعة باعثًا برسالة قوية للفريق الكوري الجنوبي، ليستمر التعادل حتى لحظات قبل انتهاء الشوط الأول.

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وفي الدقيقة الـ ٤٤ سجل تشيزينا الهدف الثاني للفريق الكوري لينتهي الشوط الأول بتلك النتيجة وبتقدم نجوم كوريا على نظريهم يوفنتوس بهدفين لهدف.

ومع انطلاق الشوط الثاني بالتحديد في الدقيقة الـ ٥٠ سجل آدم تاجارت لاعب ساون بلوينجز الهدف الثالث قبل أن يسجل يوفنتوس الهدف الثاني في الدقيقة الـ ٧٧ عن طريق ماتويدي ويتعادل ماتياس بيريرا في الدقيقة الأخيرة.

جدير بالذكر أن يوفنتوس سيلاقي نظيره أتلتيكو مدريد في العاشر من شهر أغسطس المقبل في ختام استعدادات الفريق للموسم الجديد.