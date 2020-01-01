يوفنتوس يؤكد تعافي ديبالا نهائيًا من فيروس كورونا

بعد 4 اختبارات إيجابية.. اختبار سلبي أخيرًا لباولو ديبالا

أعلن نادي يوفنتوس أخيرًا عن تعافي نجمه الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا من فيروس كورونا الجديد، وذلك بعد 4 فحوصات كانت نتيجتها إيجابية.

وكانت التقارير قد ذكرت أن الأرجنتيني لا يزال فحصه إيجابيًا حتى الأسبوع الماضي، لكن يوفنتوس أعلن الآن أن ديبالا قد تعافى تمامًا.

وعانى باولو ديبالا من فيروس كورونا منذ أكثر من شهر هو وصديقته، من بين 3 من لاعبي يوفنتوس أصيبوا بالوباء الجديد إضافة إلى ماتويدي وروجاني.

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ولكن بالنسبة لديبالا وضعت العديد من علامات الاستفهام، حيث ظهرت نتائج الفحوصات إيجابية مرتين بعد إعلان تعافيه من الوباء وانتهاء تأثيره عليه.

وبذلك سيكون ديبالا مستعدًا للعودة إلى التدريبات كحال جميع لاعبي يوفنتوس في الوقت الذي تستعد فيه الأندية الأوروبية لعودة النشاط من جديد.

وسيضطر اللاعبون إلى العمل بشكل فردي في مرافق فرقهم، مع بدء التدريب الجماعي في السابع عشر من مايو، تستعد الرحلات من وإلى إيطاليا إلى العودة من جديد بعد تعليقها منذ مارس.

وسيتطلع الدوري الإيطالي للسير على خطى البوندسليجا الذي أعلن يوم الأربعاء أنه حصل على موافقة الحكومة لاستئناف الموسم قبل نهاية مايو.

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يذكر أن باولو ديبالا قد دخل في دوامة من القلق بسبب ظهوره بوجه شاحب لفترة طويلة في الوقت الذي أعلنت فيه إصابته بفيروس كورونا.