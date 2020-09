يوفنتوس وسامبدوريا: مباشر لحظة بلحظة

اضغط هنا للدخول إلى مركز المباراة

يوفنتوس 1 × 0 سامبدوريا

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

46' تنطلق الآن صافرة نهاية الشوط الأول...

44' أوجيلوووووووو يرسل عرضية أرضية يحاول بوناتزولي تحويلها للمرمى، لكن بونوتشي يبعد الكرة التي تربك الدفاع حتى يأتي رابيو وينهي الخطورة تمامًا.

43' ماكيني يتوغل بالكرة أمام منطقة الجزاء ثم يرسل تسديدة يسارية تمر عالية إلى ضربة مرمى.

42' الرااااااااااااااائع كولوسيفسكي يضم بالكرة في يمين منطقة الجزاء، ثم يرسل عرضية أرضية يبعدها دفاع سامبدوريا.

37' كولوسيفسكي يعكس كرة من أمام يمين منطقة الجزاء إلى يسارها، وديباولي في الموعد.

27' حصار من سامبدوريا على يوفنتوس الذي يتراجع للتأمين.

24' رامسي مرر كرة رائعة دخل بها رونالدو يسار منطقة الجزاء، ثم أرسل قذيفة يسارية عبرت من أوديرو ومنعتها العارضة من الدخول للمرمى.

24' يا رباااااااااااااااااااه، العارضة تحرم رونالدو من الهدف الثاني ليوفنتوس...

19' أمامية من بونوتشي ينطلق لها رونالدو أمام منطقة الجزاء، لكن الكرة تمر منه إلى يد الحارس أوديرو.

18' خطييييييييييييرة ليوفنتوس بثنائية بين رامسي وكوادرادو الذي يدخل يمين منطقة الجزاء ثم يرسل تسديدة قوية تخرج عالية، ثم يشير الحكم إلى تسلل على الكولومبي.

16' بيريشينسكي يراوغ رامسي على يمين منطقة الجزاء، فيعرقله الويلزي ويتحصل سامبدوريا على خطأ.

13' رونالدو توغل بالكرة في يمين منطقة الجزاء فأبعدها من أمامه أوجيلو، فوصلت الكرة لكولوفيسكي الذي أرسل تسديدة يسارية على طريقة ديبالا من على يمين القوس سكنت شباك أوديرو.

13' جووووووووووووووووووول أول ليوفنتوس عن طريق كولوسيفسكي..

11' رونالدووووووووووو يضيع الهدف الأول ليوفنتوس بعد تمريرة رائعة من رامسي أوصلت الكرة له فانطلق بها حتى دخل يسار منطقة الجزاء ثم أرسل تسديدة يسارية أبعدها أوديرو.

6' تصويييييييبة من دانيلو من أمام منطقة الجزاء تمر إلى خارج الملعب من على حافة العارضة.

5' خطأ ليوفنتوس من أمام منطقة الجزاء ينفذه رونالدو بتسديدة تصطدم بالجدار.

4' بطاقة صفراء أولى في المباراة يتحصل عليها تونيلي بعد تدخل قوي على رامسي.

1' بداية الشوط الأول والمباراة...

يبدأ المدرب كلاوديو رانييري بالتشكيل التالي..

التشكيل | 4-5-1

إميل أوديرو

نوماسو أوجيلو - لورينزو تونيلي - عمر كولي - بارتوش بيريشينسكي

ياكوب يانكتو - مهدي ليريس - ألبين إيكدال - مورتين تورسبي - فابيو ديباولي

فيديريكو بوناتزولي

البدلاء: جوليان تشابوت - فاسكو ريجيني - مايا يوشيدا - أنطونينو لا جومينا - نيكولا رافاليا - فابيو كوالياريلا - ليوناردو كابيتزي - فاليرو فيري - أليكس فيراري - جاستون راميريز - رونالدو فييرا - ميكيل دامسجارد.

