صفقة تبادلية مفاجئة بين ميلان ويوفنتوس

الصفقة بطلها جونزالو هيجواين

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

كشف موقع كالتشيونيوز24 عن فكرة مفاجئة لصفقة تبادلية يدور الحديث عنها حاليًا في أروقة ميلان واليوفنتوس، بطلها جونزالو هيجواين.

وأشار الموقع لإمكانية عقد صفقة تبادلية بين الناديين تخص المهاجمين هيجواين وأندريه سيلفا، وهي صفقة ستساعد الناديين على التخلص من مشاكل عديدة.

ويلعب سيلفا حاليًا معارًا لإشبيلية مقابل 4 ملايين يورو ويمتلك النادي حق ضمه نهائيًا مقابل 39 مليون يورو، ويعيش اللاعب موسمًا جيدًا في الأندلس إذ أحرز 9 أهداف وصنع 3 خلال 23 مباراة رسمية له هناك.

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ويرغب ميلان في ضم هيجواين لكنه لن يكون قادرًا على دفع 36 مليون يورو ثمن شرائه نهائيًا من يوفنتوس بسبب قوانين اللعب المالي النظيف، ولذا سيكون أفضل له التخلي عن سيلفا مقابل الحصول على المهاجم الأرجنتيني.

وعلى الجانب الآخر، تحدث الموقع عن رغبة كريستيانو رونالدو في اللعب بجانب المهاجم البرتغالي في اليوفنتوس، إذ يلعب الثنائي معًا في منتخب البرتغال ويمثلهما وكيل لاعبين واحد هو جورجي مينديش، وقد لعب صاحب الـ23 عامًا 31 مباراة مع بطل أوروبا عام 2014 سجل خلالها 15 هدفًا.

العائق الأهم أمام تلك الأفكار التي لم تصل بعد لمستوى المفاوضات هو امتلاك إشبيلية حق شراء سيلفا، ولذا الحل الوحيد إن رغب النادي الإسباني في استخدام هذا الحق أن يرفض اللاعب ويطلب العودة للميلان، وبالتالي ينتقل سريعًا لليوفنتوس.