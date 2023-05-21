هبوط للدرجة الثانية؟ عقوبة جديدة قوية تضرب يوفنتوس

تقارير تكشف عدد النقاط المتوقع خصمها مجدداً

كشفت تقارير في الإعلام الإيطالي عن النقاط التي ستخصم من يوفنتوس مجدداً مساء الإثنين في قضية التلاعب بقيمة الصفقات الشهيرة.

وخُصم من يوفنتوس أولاً 15 نقطة، ثم قرر القضاء تعليق العقوبة لحين البت نهائياً فيها من قبل المدعي العام في تورينو، والذي سيصدر قراره رسمياً الإثنين.

وقالت "كورييري" إن يوفنتوس سيخصم منه 12 نقطة، مما يعني تراجع رصيد الفريق من 69 نقطة إلى 57، وخروجه من المربع الذهبي وانتهاء آماله بشكل كبير في لعب دوري أبطال أوروبا.

وأضاف التقرير أن الهدف من العقوبة حرمان يوفنتوس من دوري الأبطال، ولكن ترك المساحة له للعب قارياً بالمنافسة على بطاقة مؤهلة للدوري الأوروبي أو دوري المؤتمر، بانتظار قرار الاتحاد الأوروبي نفسه الذي قد يصدر قراراً بحسب تقارير بحرمان السيدة العجوز من المشاركة بمسابقاته الموسم المقبل.

وسيخضع يوفنتوس لمحاكمة جديدة في يونيو تخص التلاعب بميزانية الفريق عن موسم 2019-2020 والموسم الذي يليه، والتي تعرف بمسمى "بريزما"، والتي قد تشهد خصم المزيد من النقاط يأمل يوفنتوس أن تطبق على الموسم المقبل وليس الحالي بحسب التقارير، لأن الأخيرة أشارت إلى عقوبة قد تصل إلى 40 نقطة قد تهدد بقاء الفريق في الدرجة الأولى.