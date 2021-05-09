يوفنتوس وميلان: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لمباراة يوفنتوس ضد ميلان بالجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإيطالي بملعب أليانز ستاديوم..

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يوفنتوس × ميلان

مباشر، لحظة بلحظة

14 تسديدة من رابيو ولكن توموري يضع قدمه ويمنع الكرة من أن تُسدد على مرمى فريقه

12 المباراة بدون أي فرص حقيقية أو تسديدة على المرمى حتى الآن

7 سيطرة واستحواذ على الكرة من يوفنتوس، وميلان يعتمد على المرتدات

3 أووووووه فرصة خطيرة ليوفنتوس، بعد أن لُعبت ضربة حرة غير مباشرة، دفاع ميلان يشتتها وتصل إلى دي ليخت الذي يسددها ولكنها تصطدم بالمدافع ثيو هيرنانديز وتخرج لضربة ركنية

2 خطأ على رابيو بعد تدخل من الخلف على إبراهيموفيتش

1 محاولة من ساندرو للعب كرة عرررضية ولكن دفاع ميلان يشتتها لضربة ركنية

انطلاق المباراة

تشكيل ميلان

يبدأ المدرب بيولي بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-2-3-1



دوناروما

هيرنانديز - توموري - كاير - كلابريا

بن ناصر - كيسي

هاكان - دياز - ساليميكرز

تشكيل يوفنتوس

يبدأ المدرب أندريا بيرلو بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-4-2



تشيزني

ساندرو - دي ليخت - كيليني- كوادرادو

كييزا - بينتاكور - رابيو- مكييني

موراتا - رونالدو

يتساوى كلا الفريقين في عدد النقاط وهو 69 نقطة ولكن يتواجد يوفنتوس في الترتيب الرابع وميلان في المركز الخامس بفارق الأهداف، ويحتاج كل فريق إلى تحقيق الفوز من أجل ضمان مركز مؤهل للأبطال، خاصًة وأن فارق النقاط بين صاحب الترتيب الثاني والخامس هو ثلاث نقاط فقط، لذا فأن الأوراق قد تتبعثر بسهولة في الجولات القليلة المقبلة.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة يوفنتوس ضد ميلان في قمة مباريات الجولة 35 من الدوري الإيطالي، والتي ستُقام على ملعب أليانز ستاديوم.