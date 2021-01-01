يوفنتوس ولاتسيو: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشرة لمباراة يوفنتوس ولاتسيو في قمة مباريات الجولة 26 من الدوري الإيطالي

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36' يوفنتوس يفتقد كثيرًا للفاعلية على المرمى بدون كريستيانو رونالدو

31' محاولة من رامسي من خارج منطقة الجزاء ولكنها تمر بعيدة عن القائم الأيسر

23' تمريرة بينية إلى كييزا الذي يحاول مراوغة دفاع لاتسيو، الكرة تلمس يد أحد اللاعبين ولكن الحكم يطالب باستمرار اللعب

22' تسديدة من لويس ألبيرتووووو ولكنها في أحضان الحارس تشيزني

21' يوفنتوس يضغط بحثًا عن التعادل

19 'تسديدة راااااائعة من ألبيرتو ولكن تشيزني يتصدى لها

14' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووول كوريا يُحرز الأول للاتسيو من مرتدة رائعة، انطلاقة مميزة للأرجنتيني الذي راوغ مدافع يوفنتوس وسددها على يمين تشيزني

8' أوووووووووووووه خطيرة من لاتسيو، ضربة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء، يلعبها سافيتش وتمر بجواااار القائم الأيسر بقليل

6' تسديدة من كوريا ولكنها تصطدم بدفاع يوفنتوس، لاتسيو أخطر في هذه اللحظات

5' تسديدة من فارس لاعب لاتسيو ولكن الكرة عااااااااالية قليًا عن العارضة

اطلاق المباراة

المباراة تشهد مفاجأة كبيرة في التشكيل بتواجد رونالدو على دكة البدلاء، مع غياب بينتاكور بسبب إصابته بفيروس كورونا

تشكيل لاتسيو

يبدأ المدرب إنزاجي بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 3-5-2



رينا

أتشيربي - هويدت - فارس

لوليتش - لويس ألبيرتو - لوكاس ليفا - سيريج ميلينكوفيتش - ماوروسيتش

كوريا - إيموبيلي

تشكيل يوفنتوس

يبدأ المدرب أندريا بيرلو بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-4-2



تشيزني

ساندرو - دي ليخت - ديميرال - كوادرادو

كييزا - رامسي - رابيو - بيرنارديسكي

كولوشيفسكي - موراتا

في المقابل، يحتل لاتسيو المركز السابع برصيد 43 نقطة ويبتعد عن يوفنتوس الذي يتواجد في المركز الرابع بفارق 6 نقاط.

يسعى البيانكونيري لمواصلة الضغط على الإنتر، وتحقيق الفوز على خصم صعب خاصًة وأن الفارق بينه وبين المتصدر عشرة نقاط بالتمام والكمال، مع لعب النيراتزوري لمباراة أكثر

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة يوفنتوس أمام لاتسيو والتي ستُقام على ملعب أليانز ستاديوم في إطار مباريات الجولة 26 من الدوري الإيطالي.