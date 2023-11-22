"يوفنتوس فشل في ضم هالاند لهذا السبب، ونادم على صفقة بيلينجهام"

يبدو أن هناك الكثير من النادمين على التفريط في بيلينجهام..

كشف ماتيو توجنوتسي، رئيس الكشافة السابق في نادي يوفنتوس الإيطالي، والذي غادر مؤخرًا إلى غرناطة الإسباني، عن نجاحاته وإخفاقاته في تورينو، وتحدث عن فرص "اليبانكونيري" في التعاقد مع جود بيلينجهام، وإرلينج هالاند.

وقضى توجنوتسي ست سنوات مع يوفنتوس في الفترة من يوليو 2017 إلى أكتوبر من هذا العام، حيث بدأ كمشرف الكشافة في الدول الأجنبية قبل ترقيته إلى مدير الكشافة وبعد ذلك رئيس الكشافة.

وفي مقابلة أجراها مع صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، تحدث توجنوتسي عن محاولات يوفنتوس للتعاقد مع نجم وسط ريال مدريد الحالي.

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وقال كبير كشافي يوفنتوس السابق: "إنه ندمي الأكبر، في عام 2019 كنا قريبين، التقيت به وبعائلته، لكن الصبي قرر مواصلة مسار نموه في برمنجهام".

وأكد توجنوتسي أيضًا أن "البيانكونيري" حاول التعاقد مع إرلينج هالاند، وأن يوفنتوس على بعد خطوة واحدة فقط من ضمه.

وقال: "لقد كنا بالفعل على بعد خطوة واحدة من هالاند، في نوفمبر 2017، وصلت قبل أربعة أشهر، وكان النرويجي أحد أول الاتصالات التي أجريتها في يوفنتوس".

وأضاف: "لقد كان بين يدي، وكانت الفكرة هي التعاقد معه من أجل الأكاديمية، لكن الصفقة كانت تعتبر باهظة الثمن بالنسبة لفريق الشباب".

وتابع: "في ذلك الوقت، كان لا يزال على مقاعد البدلاء في مولده، ولكن في غضون أسابيع قليلة بدأ اللعب والتسجيل، لذلك طارده الجميع".

واختتم توجنوتسي: "يواجه العديد من الكشافة هذه المواقف على أنها محبطة، ولكن من خلال العمل بشكل وثيق مع الإدارة أدركت أنها لا مفر منها، الوعي بأننا عملنا بشكل جيد لا يزال قائمًا".