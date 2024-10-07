يوفنتوس يدير ظهره لبوجبا "رغم إنهاء الإيقاف".. وخطوته المقبلة خارج أوروبا!

ما قرار النجم الفرنسي؟

يستعد الفرنسي بول بوجبا لاعب يوفنتوس الإيطالي، لبدء صفحة جديدة في مسيرته الكروية، بعدما منحته محكمة التحكيم الرياضي الدولي (كاس) قبلة الحياة بشأن مدة إيقافه بعد إدانته بتعاطي المنشطات.

وقلّصت الكاس مدة إيقاف صاحب الـ31 عامًا من 4 سنوات إلى 18 شهرًا فقط، على أن تنتهي في مارس 2025، علمًا بأنه يبتعد عن الملاعب منذ سبتمبر 2023.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن بوجبا انخرط في محادثات مع يوفنتوس بشأن فسخ عقده بالتراضي، والذي ينتهي في يونيو 2026.

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وأضافت: "بمجرد فسخ عقده مع يوفنتوس، الذي يرى بأن النجم الفرنسي كان جزءًا من الماضي وليس المستقبل، سوف ينتقل بوجبا إلى نادٍ جديد، على أمل إعادة مسيرته إلى المسار الصحيح".

وحسب صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية، فإنه يمكن لبوجبا الانتقال إلى الدوري الأمريكي، على غرار ليونيل ميسي وزميليه الدوليين السابقين في فرنسا أوليفييه جيرو وهوجو لوريس.