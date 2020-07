يوفنتوس ضد سامبدوريا: مباشر لحظة بلحظة

يوفنتوس 1 × 0 سامبدوريا

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

52' بيانيتش يمرر كرة الضربة الحرة لرونالدو الذي يرسل تسديدة أرضية من يسار منطقة الجزاء تعبر للشباك من على يسار أوديرو.

52' جووووووووووووووووول أول ليوفنتوس عن طريق رونالدو.

51' خطأ وإنذار على تونيلي بعد تدخله بالمسك على رابيو على يمين قوس منطقة الجزاء.

50' بيانيتش يرسل كرة أمامية تبحث عن هيجواين يبعدها الدفاع.

47' تدخل قوي من ثورسبي على رونالدو، وخطأ من على قوس المنطقة وإنذار على اللاعب.

45' الحكم يضيف 6 دقائق كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

44' رونالدو يمرر كرة من على يمين قوس منطقة الجزاء يقابله بيرنارديسكي بتسديدة يعترضها أوديرو.

40' ديبالا يتعرض لإصابة ويخرج من الملعب ويدخل بدلاً من هيجواين.

38' يانكتو يتوغل بالكرة في اليسار ثم يمررها لكوالياريلا الذي يرسل تسديدة يعترضه تشيزني.

33' عرضية من اليمين عن طريق كوادرادو يبعدها الدفاع.

30' كوادرادو سيتحول إلى مركز الظهير الأيمن بعد خروج البرازيلي وبيرنارديسكي سيشارك في مكانه كجناح أيمن.

29' دانيلو يتعرض لإصابة فيخرج ويدخل بدلاً من بيرنارديسكي.

28' الحكم يشير لاستئناف المباراة.

26' وقت مستقطع للراحة وشرب المياه.

24' عرضية من اليسار عن طريق تونيلي يرتقي لها راميريز، لكن ساندرو يبعد الكرة فيصطدم الأوروجوياني به، وخطأ ليوفنتوس.

22' ليرس يدخل بدلاً من شابو الذي يخرج بداعي الإصابة.

20' خطييييييييرة ليوفنتوس بعرضية من اليسار عن طريق ماتويدي يرتقي لها رونالدو ويرسل رأسية تعبر خط المرمى، لكن الحكم يشير إلى خطأ على كريستيانو لارتقائه فوق المدافع تشابو.

18' كرة أمامية من ساندرو من اليسار تصل لرونالدو، لكن تسلل على الدون.

15' ركنية لسامبدوريا من على يسار تشيزني، ينفذها جاستون بعرضية يبعدها الدفاع، فتصل الكرة للينيتي الذي يرسل تسديدة ضعيفة يشتتها دفاع اليوفي.

10' خطيييييييييرة ليوفنتوس بتقدم بالكرة من رابيو الذي يمرر الكرة لرونالدو الذي يروضها في اليمين ثم يرسل تسديدة ينزلق أمامها تشابو ويبعدها.

9' تمريرات بين عناصر سامبدوريا وتراجع ليوفنتوس.

5' كرة أمامية من بونوتشي تبحث عن ماتويدي في يسار منطقة الجزاء، لكن تسلل على الفرنسي.

4' عرضية خطييييييرة من اليسار عن طريق تونيلي يقابلها راميريز برأسية رائعة، لكن تشيزني يتألق ويمسك الكرة.

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول والمباراة..

يغيب عن يوفنتوس سامي خضيرة وجيورجيو كيليني وماتيا دي شيليو بداعي الإصابة، وسيعود بونوتشي من الإيقاف في هذه المباراة ضد سامبدوريا .

سيبدأ ماوريتسيو ساري بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-3-3

فويتشيك تشيزني

أليكس ساندرو - ليوناردو بونوتشي - ماتايس دي ليخت - دانيلو

بليز ماتويدي - ميراليم بيانيتش - أدريان رابيو

كريستيانو رونالدو - باولو ديبالا - خوان كوادرادو

