يوفنتوس ضد تورينو: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة لحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة يوفنتوس ضد تورينو في الجولة 30 الدوري الإيطالي 2020، والتي تقام على استاد أليانز معقل السيدة العجوز

اضغط هنا للدخول إلى مركز المباراة

يوفنتوس 4 × 1 تورينو

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

المزيد من الفرق

87' كوستا أرسل عرضية من اليسار حولها دجيدجي بغرابة إلى الشباك من على يسار سيريجو.

87' الرااااااااااااااابع ليوفنتوس عن طريق دجيدجي بالخطأ في مرماه.

84' أنسالدي يدخل بدلاً من اينا ودجيدجي يدخل بدلاً من بريمير.

82' عرضية أرضية خطيرة من اليمين عن طريق كوادرادو يحولها هيجواين إلى المرمى بتسديدة قوية تخرج بعيدة إلى ضربة مرمى.

80' إديرا يدخل بدلاً من دي سيلفستري.

80' هيجواين يدخل بدلاً من ديبالا.

79' ماتويدي يفتك كرة وينطلق بها ثم يمررها لليمين، لكنها أقرب للدفاع من ديبالا.

77' هدوء في نسق المباراة في هذه الأثناء.

74' الحكم يشير للاعبين بالعودة ويستأنف اللقاء.

72' وقت مستقطع يمنحه الحكم للاعبين للراحة وشرب المياه.

70' ديبالا يتقدم بالكرة حتى أمام منطقة الجزاء فيتدخل عليه إيتسو، فيوقف الحكم المباراة ورفع البطاقة الصفراء في وجه ديبالا بداعي تصنع السقوط.

69' يوفنتوس يحاصر تورينو في هذه الأثناء

67' تسديدة قويييييية من ديبالا يعترضها سيريجو ويبعد الكرة من على يساره.

65' خطييييييييييرة لتورينو بتماس من اليسار نُفذ كالركنية إلى عمق المنطقة، حيث دي سيلفستري الذي حول الكرة برأسه للمرمى، لكن الكرة تمر إلى ضربة مرمى من على يسار بوفون.

63' تورينو يتقدم إلى مناطق يوفنتوس ويحاول تقليص النتيجة.

61' رونالدو نفذ الضربة الحرة بتسديدة عبرت من فوق الجدار ثم طار لها سيريجو وحاول إبعادها من على يمينه، لكن الكرة اصطدمت بيده وعبرت للشباك.

61' جووووووووووووووووول ليوفنتوس عن طريق رونالدو.

60' ديبالا ينفذ الركنية بعرضية يبعدها الدفاع، فتسقط الكرة أمام منطقة الجزاء ليقابلها دانيلو بتسديدة تصطدم بيد أينا، وخطأ وإنذار على النيجيري.

59' خطييييييييييرة ليوفنتوس بتسديدة من دانيلو تصطدم ببريمير وتعبر إلى ركنية من على يمين سيريجو.

57' تدخل قوي من إيتسو على رونالدو يتحصل بسببه على إنذار.

56' خطورة أولى من كوستا مع دخوله مباشرةً، حيث توغل بالكرة في اليمين ثم ضم وأرسل تسديدة يسارية عبرت إلى خارج الملعب من على حافة القائم الأيمن.

55' كوستا يدخل بدلاً من بيرنارديسكي.

54' تسديدة قويييييييييية من فيردي من أمام منطقة الجزاء يمكسها بوفون بصعوبة.

53' انتفاضة قوية من تورينو في هذه الأثناء.

51' الحكم يعود للفيديو ويؤكد إلغاء الهدف بداعي التسلل على بيلوتي.

50' فيردي مرر كرة من اليمين لبيرينجوير الذي أرسل تسديدة من أمام منطقة الجزاء اعترضها بوفون، فانطلق لها بيلوتي وتابع الكرة لكنها اصطدمت بالعارضة، فتابعها فيردي إلى المرمى.

50' جووووووووووووووووول لتورينو يلغيه الحكم بداعي التسلل.

49' بيانيتش يخرج ويدخل بدلاً منه ماتويدي.

46' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الثاني.

HT |⏱️| Chiudiamo il primo tempo avanti 2-1.

Forza, ragazzi, che c'è un Derby da vincere! 💪 #JuveToro [2-1] #ForzaJuve pic.twitter.com/oNK7eT002N — JuventusFC (@juventusfc) July 4, 2020

51' الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول من المباراة.

GOAL! Belotti pulls one back on the stroke of half-time with a penalty!



Juve 2-1 pic.twitter.com/kbAhH2hEm0 — Goal (@goal) July 4, 2020

51' بيلوتي نفذ ركلة الجزاء بتسديدة قوية على يمين بوفون الذي طار للكرة، لكنها سبقته إلى الشباك.

51' جوووووووووووووووول لتورينو عن طريق بيلوتي..

50' الحكم يحتسب ركلة جزاء لتورينو، ويمنح دي ليخت البطاقة الصفراء.

49' الحكم يوقف اللعب ويعود للفيديو للتأكد من وجود لمسة يد على دي ليخت.

48' تسديدة قويييية من فيردي من أمام منطقة الجزاء تصطدم بيد دي ليخت وتخرج الكرة إلى ركنية.

47' بيرنارديسكي ينطلق بالكرة أمام منطقة الجزاء ويضم على القوس ويتأهب للتسديد، لكن الدفاع يبعدها من أمامه.

46' الحكم يضيف 3 دقائق كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

44' بيرنارديسكي يتوغل بالكرة في ميني منطقة الجزاء ويرسل تسديدة تخرج إلى ضربة مرمى.

42' عرضية من اليسار عن طريق رابيو يحولها بريمير برأسه لسيريجو الذي يمسكها

40' بيرينجوير يفتك الكرة، فيتدخل عليه بيانيتش بقوة، وخطأ وإنذار على نجم برشلون المستقبلي.

39' تمريرات قصيرة بين لاعبي يوفنتوس أمام منطقة جزاء تورينو.

37' الحكم يشير لاستئناف اللعب بعد نهوض بيانيتش.

36' بيانيتش يتعرض لإصابة ويسقط على الأرض، ويتوقف اللقاء لعلاجه.

34' خطأ من مكان خطير أمام منطقة الجزاء ينفذه رونالدو بتسديدة أرضية تخرج بعيدة إلى ضربة مرمى من على يمين سيريجو.

33' تمريرات بين لاعبي يوفنتوس أمام منطقة جزاء تورينو.

32' الحكم يشير للاعبين بالعودة إلى أرضية الملعب.

30' الحكم يمنح اللاعبين وقت مستقطع للراحة وشرب المياه.

29' رونالدو انطلق بالكرة في مرتدة سريعة حتى دخل منطقة الجزاء، فمررها لكوادرادو الذي راوغ ليانكو في يمين المنطقة ببراعة ثم أرسل تسديدة قوية عبرت للشباك من على يمين سيريجو.

29' جووووووووووووووول ليوفنتوس عن طريق كوادرادو.

29' بيلوتي يتقدم في اليمين ثم يرسل عرضية أرضية يبعدها الدفاع.

27' بريمير ينفذ الضربة الحرة بعرضية تعبر من بيلوتي ويبعدها رابيو.

26' تدخل قوي من بونوتشي على فيردي في اليمين، وخطأ وإنذار على قائد دفاع يوفنتوس.

25' خطييييييييرة ليوفينتسو بتمريرة من ديبالا لبيرنارديسكي الذي يتقدم في يمين منطقة الجزاء ثم يرسل تسديدة تصطدم بالشباك من الخارج.

24' حصار ليوفنتوس على تورينو المتراجع.

22' الكرة تتحول لبيرنارديسكي الذي يتبادل الكرة مع رونالدو في اليمين ويحاول الانطلاق بها، لكن بريمير يبعدها من أمامه للتماس.

20' ضغط قوي من تورينو على يوفنتوس المتراجع تمامًا.

18' كرة خطييرة ليوفنتوس بدأت بكرة أمامية من بونوتشي تصل لرونالدو اذلي يدخل يمين منطقة الجزاء ثم يموه ويرسل تسديدة قوية يبعدها سيريجو من على يمينه.

15' خطييييييييرة لتورينو بعرضية من اليمين عن طريق فيردي تعبر من أمام بيرينجوير إلى ضربة مرمى.

14' هدوء في نسق اللقاء في هذه الأثناء.

13' تمريرات في الخلف بين لاعبي تورينو وضغط على حامل الكرة من يوفنتوس.

11' ركنية ليوفنتوس من اليسار ينفذها ديبالا بعرضية على القائم الأول يحولها بينتانكور برأسه للمرمى، لكن الكرة تخرج إلى ضربة مرمى من على حافة القائم الأيسر لسيريجو.

10' ميتي ينفذ الركنية بعرضية يبعدها دفاع يوفنتوس.

9' عرضية من اليمين لتورينو تصل لبيريجوير الذي يرسل تسديدة يسارية تصطدم ببونوتشي وتخرج الكرة لركنية ثانية.

8' تمريرات متبادلة بين عناصر تورينو تنتهي بعرضية من دي سيلفستري تصطدم بقدم دانيلو وتخرج الكرة لركنية.

7' ركنية ليوفنتوس من اليمين ينفذها بيانيتش بتمريرة لكوادرادو الذي يرسل عرضية يحولها بونوتشي برأسه للداخل حيث رونالدو اذلي ينطلق لها، لكن تسلل على الدون.

5' يوفنتوس يسيطر على المباراة رغم التقدم، وتورينو متراجع تمامًا.

GOAL! Paulo Dybala opens the scoring inside three minutes in the Turin derby 🤔



Juve 1-0 Torino pic.twitter.com/p8SwSsDqrk — Goal (@goal) July 4, 2020

3' ديبالا توغل بالكرة في يمين منطقة الجزاء ثم أرسل تسديدة على طريقته اصطدمت بقدم إيتسو وعبرت الكرة إلى شباك سيريجو.

3' جووووووووووووووووول أول ليوفنتوس عن طريق ديبالا.

2' بيرنارديسكي يتوغل بالكرة في اليمين ثم يرسل عرضية أرضية يبعدها الدفاع.

2' يوفنتوس على اليسار بالأبيض والأسود وتورينو على اليمين بالأحمر الداكن المعتاد.

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول واللقاء..

648 - Gianluigi #Buffon will play today his 648th game, overtaking Paolo Maldini and becoming the player with the most top italian league official appearances (648). Perpetual. #JuveToro pic.twitter.com/c9Jd1qDjzI — OptaPaolo (@OptaPaolo) July 4, 2020

تشكيل يوفنتوس:

يبدأ المدرب ماوريتسيو ساري بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-3-3

جيانلويجي بوفون

دانيلو - ليوناردو بونوتشي - ماتايس دي ليخت - خوان كوادرادو

أدريان رابيو - ميراليم بيانيتش - رودريجو بينتانكور

كريستيانو رونالدو - باولو ديبالا - فيديريكو بيرنارديسكي

البدلاء: كارلو بينسوليو - جونزالو هيجواين - ويسلي - ماركو أوليفيرا - بليز ماتويدي - سيموني موراتوري - آرون رامسي - دانييلي روجاني - دوجلاس كوستا - فويتشيك تشيزني

تشكيل تورينو:

المدرب مورينو لونجو سيبدأ المباراة بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 3-5-2

سالفاتوري سيريجو

جليسون بريمير - ليانكو - أرماندو إيتسو

أليكس بيرينجوير - أولا أينا - سواليهو ميتي - ساشا لوكيتش - لورينزو دي سيلفستري

سيموني فيردي - أندريا بيلوتي

البدلاء: ميكيل نداري أدوبو - توماس رينكون - مير أوجكاني - ويلفريد سينجو - كريستيان أنسالدي - نيكولاس نكولو - سيموني إديرا - أنطونيو روزاتي - كوفي دجيدجي - فينتشينزو ميليتشو - سيموني زازا - أمين غزواني.

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي من هنا...

طالع جدول الترتيب من هنا...

يستمر فريق السيدة العجوز في محاولة الحفاظ على الصدارة فيما تستمر محاولات لاتسيو في اللحاق بهم، ولكن البيانكونيري يصعب الأمر أكثر فأكثر، حيث أنه لم يفقد أي نقطة منذ عودة الدوري واستطاع الفوز في جميع مبارياته حتى الآن، وآخرهم مباراة جنوى الجولة الماضية التي فاز فيها بثلاثة أهدافٍ لهدفٍ واحد.

سقط تورينوفي مباراتين متتاليتين أمام كالياري برباعية وأمام النسور العاصمية بنتيجة هدفين مقابل هدف في الأسبوع التاسع والعشرون من السيري آ، ويقع التورو في المركز الثالث عشر في ترتيب الدوري الإيطاليبرصيد 31 نقطة وينتظره مباراة أخرى صعبة ضد بطل الكالتشيو الموسم الماضي.

أهلاً ومرحبًا بكم في التغطية الكتابية المباشرة لمباراة يوفنتوس ضد تورينو في الجولة 30 من الدوري الإيطالي، والمقامة على استاد أليانز.