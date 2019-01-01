خاص | يوفنتوس يتواصل مع ممثلي ساري لخلافة أليجري

هو أحد المرشحين لتدريب السيدة العجوز

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفاد مراسلنا في لندن أن مسؤولي يوفنتوس تواصلوا مع ممثلي ماوريتسيو ساري المدير الفني لتشيلسي للحديث معهم حول تدريبه الفريق.

يوفنتوس أعلن الأسبوع الماضي انفصاله عن ماسيميليانو أليجري قبل عام واحد من نهاية العقد بينهما، ومنذ ذلك الوقت ارتبط بالعديد من المدربين أبرزهم ماوريتسيو بوتشيتينو وسيموني إنزاجي وجوزيه مورينيو بالإضافة إلى ساري.

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ويعيش المدرب الإيطالي حالة ضبابية بالنسبة لمستقبله في ستامفورد بريدج، حيث تتوقع جُل التقارير المتابعة إقالته من جانب المالك رومان أبراموفيتش بعد نهائي الدوري الأوروبي أمام آرسنال نهاية الشهر الجاري، لعدة أسباب أبرزها العلاقة المتوترة مع الجماهير وعدم الرضا عن أسلوب لعبه.

وسيكون جونزالو هيجوايين أكبر المستفيدين إن أصبح ساري المدرب الجديد لليوفنتوس، إذ ستزداد فرصه في العودة لناديه السابق الذي غادره الصيف الماضي معارًا لميلان ثم معارًا لتشيلسي، خاصة أن النادي الإنجليزي لم يتحدث حتى الآن مع المهاجم حول بقائه مع الفريق الموسم القادم.

وفي حال تم الانفصال بين البلوز ومدربهم الحالي، ستكون الفرصة الأكبر لفرانك لامبارد المدير الفني الحالي لديربي كاونتي لخلافته الموسم القادم، خاصة بعد نجاحه في قيادة فريقه لنهائي ملحق الصعود للبريميرليج.