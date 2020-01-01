خاص | وكيل حكيمي يوضح حقيقة تجديد عقده مع ريال مدريد

أين يلعب النجم المغربي الموسم المقبل؟

وضح وكيل أشرف حكيمي، نجم بوروسيا دورتموند، أليخاندو كامانو حقيقة التقارير المنشورة حول الوصول لاتفاق مع ريال مدريد لتمديد عقده حتى 2023

تحدثت تقارير في إسبانيا عن اتخاذ إدارة ريال مدريد قراراً نهائياً بخصوص أشرف حكيمي المعار حالياً إلى بوروسيا دورتموند، وذلك بعد الحديث عن اهتمام يوفنتوس.

وذكرت وسائل الإعلام الإسبانية في الأيام الماضية أن يوفنتوس يراقب موقف حكيمي عن كثب، وأنه استفسر عن إمكانية ضمه الصيف المقبل.

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الوكيل قال مع "جول": "لو يوجد أي صحة لهذا التقرير، عقده في ريال مدريد مستمر حتى 2022، وهو نفسه الذي وقعه في 2017".

وأضاف: "يجب أن ننتظر بعد نهاية المعاناة الحالية بسبب كورونا، سنجلس مع ريال مدريد وبورسيا دورتموند ونقرر".

وبحسب "ماركا"، فريال مدريد يعمل على تجديد عقد الظهير المغربي حتى 2023 وذلك خوفاً من فقدانه في ظل انتهاء الحالي ووجود اهتمام من عدد كبير من الأندية.

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ورغم مشاركته مع البلانكوس في عدد من المباريات في 2017 وتتويجه معه بدوري الأبطال، ولكن فضل خروجه معاراً لألمانيا لاكتساب الخبرات.

يوفنتوس ليس النادي الوحيد الذي أبدى اهتماماً بحكيمي، ولكن التقارير ذكرت أيضاً وجود متابعة للموقف من قبل بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في الشهور الماضية.