طريق مختلف عن رونالدو .. نجم يوفنتوس السابق يتجه لموقع إباحي لنشر تفاصيل حياته!

كواليس حصرية غير موجودة في أي مكان آخر

في خطوة لا تبدو مألوفة بالنسبة للاعبي كرة القدم، قرر دوجلاس كوستا جناح نادي يوفنتوس الإيطالي الانضمام إلى موقع "أونلي فانز".

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خرج مؤخرًا للإعلان عن افتتاح قناته على موقع "يوتيوب"، من أجل مشاركة لحظات من حياته الخاصة مع الجماهير، وتمكن من حصد أكثر من 56 مليون متابع في فترة قليلة للغاية.

دوجلاس كوستا، زميله السابق في يوفنتوس، قرر السير على خطاه ولكن من خلال الموقع المعروف بنشر المواد الإباحية مقابل الاشتراك المادي لمشاهدة محتواه الحصري.

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وقال صاحب الـ33 سنة في بيان صحفي:"قررت الانضمام إلى أونلي فانز لأنني أؤمن بمصداقية الشركة وإمكاناتها للوصول العالمي، وبصفتي كعضو جديد في هذه المنصة، سأقوم بإنشاء محتوى حصري لجمهوري لن يتمكنوا من رؤيته على أي وسيلة تواصل اجتماعي أخرى، وسيحدث فرقًا كبيرًا".

ورغم اشتهار الموقع بالمواد الإباحية، إلا أن كوستا لم يوضح حتى الآن نوعية المواد التي سيقوم بنشرها، سواء كانت أشياء مشابهة أو مجرد مقاطع ولحظات عادية من حياته.

يذكر أن الجناح البرازيلي الذي خاض مسيرة طويلة في أوروبا مع يوفنتوس بايرن ميونخ وشاختار وذهب إلى لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، يلعب حاليًا لنادي إف سي سيدني الأسترالي، حيث انضم له بالمجان هذا الصيف قادمًا من فلومينينسي البرازيلي.