النتائج المباشرة
الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

يوفنتوس: رونالدو هو من طلب الانضمام لنا بعد نهائي الأبطال

آخر تحديث
التعليقات()
(C)Getty Images
المدير الرياضي ليوفنتوس يكشف عن كواليس جديدة في صفقة انتقال كريستيانو رونالدو للنادي الإيطالي

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

أكد فابيرو باراتيشي المدير الرياضي ليوفنتوس، أن مهمة التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو كانت سهلة.

يوفنتوس ضم المهاجم البرتغالي قادماً من ريال مدريد الصيف الماضي بـ100 مليون يورو، في صفقة مفاجئة لمعظم متابعي الكرة الأوروبية.

رابيو لم يُبعد أنظار البارسا عن دي يونج

اختيارات المحررين

ومع ذلك يؤمن باراتيشي أن الأمور لم تكن بالصعوبة التي يتخيلها البعض بجلب رونالدو إلى تورينو.

وقال في تصريحات صحفية:" الأمور كانت قمة في البساطة والسهولة مع رونالدو لأن نيته كانت واضحة بالانضمام لنا".

وأضاف:"بحلول يوم 25 مايو لم نكن بحاجة لإقناعه، حيث اتخذ قراره بالرحيل عن ريال مدريد بعد نهائي دوري أبطال أوروبا".

وتابع:"عندما قابلنا خورخي مينديز وكيل أعمال وتحدثنا عن جواو كانسيلو، أخبرنا برغبة رونالدو في الانضمام لنا".

وعن تفاصيل الصفقة:"المشكلة لم تكن في تصديقه، بل في جعل الأمور تسير بنجاح، الرئيس أندريا أنيلي متواجد دائماً معنا وتحدثت معه حول كل شيء وبدأت الصفقة تأخذ مسارها الطبيعي".

قلق في برشلونة حول إصابة أومتيتي

واستكمل:"أنيلي قال لي إمنحني يومين أو ثلاثة من أجل التفكير وبعدها بدأ كتابة العقود والتفاوض مع ممثلي رونالدو".

جدير بالذكر أن صاحب الـ33 عاماً يعيش انطلاقة جيدة مع يوفنتوس هذا الموسم، حيث سجل 12 هدف وصنع 7 في 22 مباراة بجميع البطولات.

الموضوع التالي:
كيتا يطالب إنتر بضمه بشكل دائم
الموضوع التالي:
مفتاح انتقال هازارد إلى ريال مدريد في يد أخيه؟
الموضوع التالي:
كأس آسيا - المنتخب السعودي الباحث عن رابع لقب قاري بعد غياب طويل
الموضوع التالي:
حازم إمام للإسماعيلي: لا يوجد فريق يغيب عن الدوري مثلكم وأنظروا للأهلي
الموضوع التالي:
جوائز الكاف 2018 | موعد الحفل، قوائم المرشحين، الفئات وطرق اختيار الأفضل في إفريقيا
إغلاق