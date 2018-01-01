يوفنتوس يقترب من الإعلان عن تجديد عقد روجاني

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أصبح يوفنتوس قريبًا جدًا من الإعلان رسميًا عن تجديد عقد مدافعه دانيلي روجاني حتى عام 2023 ليُغلق بذلك كل الأبواب أمام رحيله.

وارتبط المدافع الإيطالي باللحاق بمدربه السابق ماوريتسيو ساري إلى تشيلسي، وقد حاول النادي الإنجليزي ضمه الصيف الماضي بالفعل لكن يوفنتوس أبدى تمسكًا شديدًا به، ورغم تجدد محاولات البلوز إلا أن موقف السيدة العجوز لم يتغير أبدًا.

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وبعد أسابيع طويلة من المفاوضات والأخذ والرد بين الطرفين، أفادت التقارير الإيطالية المتابعة أن الدخان الأبيض بدأ يظهر أخيرًا بعد التوصل لاتفاق حول تجديد العقد حتى 2023 مع منح روجاني راتبًا سنويًا يقل قليلًا عن 3 ملايين يورو.

وقد لجأ يوفنتوس لمضاعفة راتب المدافع الدولي الإيطالي بهدف تعويضه عن عدم اللعب بانتظام خاصة مع وجود الثنائي المخضرم ليوناردو بونوتشي وجيورجيو كيليني، نظرًا لرغبة النادي في الحفاظ عليه كونه يُمثل مستقبل دفاع الفريق.