سيميوني: أتلتيكو بحاجة للصبر والعمل لتحسين النتائج

خسارة جديدة للفريق الإسباني أمام يوفنتوس

اعترف دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد، بحاجة فريقه للصبر والعمل الجاد، من أجل تخطي المرحلة السيئة التي يمر بها هذا الموسم.

أتلتيكو تعرض لخسارة جديدة بدوري أبطال أوروبا، بعد السقوط أمام يوفنتوس بهدف دون رد، أحرزه الأرجنتيني باولو ديبالا بالجولة الخامسة من البطولة.

سيميوني قال في تصريحات صحفية:"لعبنا بشكل جيد أمام منافس كبير، ولكن افتقرنا للفاعلية في اللحظات الحاسمة من أجل التسجيل".

وأضاف:"عملنا بطريقة هائلة من الناحية التكتيكية سواء هجومياً أو دفاعياً، لم يخلقوا الكثير من الفرص باستثناء الهدف وفشلنا في استغلال ذلك".

وتابع:"الأرقام تبدو سيئة جداً نحن بحاجة للتحسن، ويجب علينا مواصلة العمل الجاد والتحلي بالصبر لتعديل الوضع الحالي".

وعن ضعف المعدل التهديفي:"أعمل مع جميع اللاعبين وأقاتل لتطويرهم في هذا الجانب بالتحديد".

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واستكمل:"نحن فريق قوي يجيد الضغط على الخصم واللعب الجماعي، ربما ما ينقصنا هو الحسم واستغلال الفرص التي تُغير النتائج في كرة القدم".

جدير بالذكر أن التعادل يضع أتلتيكو بالمركز الثاني في المجموعة الرابعة بـ6 نقاط، مقابل 10 ليوفنتوس المتصدر، 5 لبايرليفركوزن صاحب المركز الثالث و4 نقاط للوكوموتيف موسكو.