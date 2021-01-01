يوفنتوس وبينيفينتو: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشرة لمباراة يوفنتوس وبينيفينتو في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإيطالي

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14' تسديدة من لابادولا، ولكن الكرة عالية جدًا عن مرمى تشيزني

9' خشونة كبيرة من لابادولا في أغلب تدخلاته على لاعبي يوفنتوس حتى الآن

3' أوووووووووووووه قريبة للغاية من يوفنتوس، كريستيانو رونالدو يسدد كرة قووووووية تمر بمحاذاة القائم الأيمن

انطلاق المباراة



أنييلي يهدي كريستيانو رونالدو قميص ليوفنتوس مكتوب عليه الأفضل على مر العصور، بعد أن كان اللاعب قد أصبح الأكثر تهديفًا في تاريخ اللعبة

تشكيل بينيفينتو

يبدأ المدرب فيليبو إنزاجي بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 3-4-3



مونتيبو

باربا - كلاديرولا - تيويا

فولون - هيتيماج - فيولا - إيمبورتا

لابادولا - جايش - أيونيتا

تشكيل يوفنتوس

يبدأ المدرب أندريا بيرلو بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-4-2



تشيزني

بيرنارديسكي - دي ليخت - بونوتشي - دانيلو

كولوشيفسكي - أرثور - رابيو - كييزا

موراتا - رونالدو

يسعى يوفنتوس لمواصلة الضغط على الإنتر، وخاصًة أن البيانكونيري يتواجد خلف النيراتزوري بفارق 10 نقاط ولكن مع لعبه لمباراة أقل، في حين أن بينيفينتو لا مجال لديه لإهدار النقاط إذا ما أراد البقاء، حيث يحتل الفريق المركز السادس عشر بفارق 4 نقاط عن مراكز الهبوط.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة يوفنتوس أمام بينيفينتو وذلك في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإيطالي، والتي ستُقام على ملعب أليانز ستاديوم.