يوفنتوس وبورتو: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشرة لمباراة يوفنتوس وبورتو في إطار مباريات ذهاب دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا

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تشكيل بورتو

يبدأ المدرب كونسيسياو بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-4-2



مارشيسنن

سانوسي - مبيمبا - بيبي - مانافا

أوتافيو - أوريبي - أوليفيرا - كورونا

ماريجا - تاريمي

تشكيل يوفنتوس

يبدأ المدرب أندريا بيرلو بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-4-2



تشيزني

ساندرو - دي ليخت - كيليني - دانيلو

كييزا - بينتاكو - رابيو - مكييني

كولوشيفسكي - رونالدو

في المقابل وصل بورتو إلى الدور ثمن النهائي عقب احتلال المركز الثاني في مجموعته خلفًا لمانشستر سيتي، ويسعى التنين البرتغالي لاستغلال قلة خبرة "بيرلو" كمدرب وخاصًة أوروبيًا من أجل تحقيق المفاجأة والوصول لربع النهائي.

تأهل البيانكونيري إلى هذا الدور بعد أن تصدر المجموعة السابعة التي ضمت برشلونة وذلك برصيد 15 نقطة، ويسعى العملاق الإيطالي لإيجاد ضالته المفقودة بالحصول على الكأس ذات الأذنين، على أمل أن يكون بيرلو هو زيدان يوفنتوس.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة يوفنتوس أمام بورتو والتي ستقام على ملعب دراجاو، وذلك في إطار مباريات ذهاب دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا.