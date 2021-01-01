يوفنتوس وبورتو: مباشر لحظة بلحظة
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تشكيل بورتو
يبدأ المدرب كونسيسياو بالتشكيل الآتي:
التشكيل | 4-4-2
مارشيسنن
سانوسي - مبيمبا - بيبي - مانافا
أوتافيو - أوريبي - أوليفيرا - كورونا
ماريجا - تاريمي
🐉 11 em campo, milhões a apoiar 🔵⚪#FCPorto #FCPJuve #UCL pic.twitter.com/qZCdN1u36C— FC Porto (@FCPorto) February 17, 2021
تشكيل يوفنتوس
يبدأ المدرب أندريا بيرلو بالتشكيل الآتي:
التشكيل | 4-4-2
تشيزني
ساندرو - دي ليخت - كيليني - دانيلو
كييزا - بينتاكو - رابيو - مكييني
كولوشيفسكي - رونالدو
📝⭐️ TEAM 𝗜𝗡: OUR XI FOR #FCPJuve! ⚪️⚫️#JuveUCL #FinoAllaFine #ForzaJuve pic.twitter.com/CHpDS4sA7E— JuventusFC (@juventusfcen) February 17, 2021
في المقابل وصل بورتو إلى الدور ثمن النهائي عقب احتلال المركز الثاني في مجموعته خلفًا لمانشستر سيتي، ويسعى التنين البرتغالي لاستغلال قلة خبرة "بيرلو" كمدرب وخاصًة أوروبيًا من أجل تحقيق المفاجأة والوصول لربع النهائي.
تأهل البيانكونيري إلى هذا الدور بعد أن تصدر المجموعة السابعة التي ضمت برشلونة وذلك برصيد 15 نقطة، ويسعى العملاق الإيطالي لإيجاد ضالته المفقودة بالحصول على الكأس ذات الأذنين، على أمل أن يكون بيرلو هو زيدان يوفنتوس.
أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة يوفنتوس أمام بورتو والتي ستقام على ملعب دراجاو، وذلك في إطار مباريات ذهاب دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا.