يوفنتوس وبايرن ميونخ ينضمان للمرشحين لضم كوتينيو

برشلونة عقد العزم على بيع كوتينيو

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

انضم بايرن ميونخ الألماني ويوفنتوس الإيطالي للمرشحين للتعاقد مع فيليبي كوتينيو من برشلونة قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية.

كوتينيو رفض الرحيل إلى توتنهام خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنّ البرازيلي سوف يرحل عن برشلونة ولكنّه لن ينضم إلى الدوري الإنجليزي إلا إذا حدثت مفاجأة في الدقائق الأخيرة قبل غلق سوق الانتقالات.

وأوضحت الصحيفة أنّ وكيل أعمال اللاعب يبحث له عن مخرج خلال الأيام المتبقية قبل غلق السوق.

وأشارت إلى أنّ أقرب اسمين مرشحين هما يوفنتوس وبايرن ميونخ وقد تتم الصفقة في صورة إعارة مع أحقية الشراء.

جدير بالذكر أنّ برشلونة كان يرغب في مبادلة كوتينيو مع لاعب باريس سان جيرمان، نيمار دا سيلفا، إلا أنّ بطل الدوري الفرنسي رفض.