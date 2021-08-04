يوفنتوس السبب .. الدوري الإيطالي رفض الصفقة التي أنعشت الليجا

هل خسرت إيطاليا حقًا؟

دخل كبير كان في طريقه إلى الدوري الإيطالي لولا يوفنتوس، هكذا انتقلت اتفاقية صندوق Cvc الأمريكي من السيري آ إلى الدوري الإسباني في الساعات الماضية.

وكانت رابطة الدوري الإسباني قد أعلنت الاتفاق مع الصندوق الأمريكي على اتفاقية ستدر 2.7 مليار يورو على الأندية جميعًا، في صفقة بمثابة طوق نجاة بعد أزمة كورونا وتوابعها الاقتصادية.

الصحف الإيطالية عادت بالذاكرة على الفور، وكشفت أن العرض نفسه قد وصل إلى مسؤولي رابطة الدوري الإيطالي في شهر أكتوبر الماضي، لكن بسبب يوفنتوس، لم تسر الأمور!

قوانين الدوري الإيطالي تحتم موافقة 14 ناديًا على الاقتراح لاعتماده، وفي ذلك التوقيت، قَبِل فقط 13 ناديًا، ليتم رفض العرض الأمريكي بعد ذلك بصورة رسمية.

وتزعم يوفنتوس جهة الأندية الرافضة، ليتعرض رئيس البيانكونيري أندريا أنيلي إلى هجوم شديد من الجهة المعارضة، إذ اتهمه رئيس تورينو أوربانو كايرو بأنه "خرب" المحادثات مع الطرف الأمريكي.

السبب في ذلك وفقًا لرئيس تورينو يعود إلى عمل أنيلي مع الأندية الأوروبية الكبرى في نفس التوقيت على مشروع دوري السوبر الأوروبي، وهو ما يجعل اليوفي في حالة راحة اقتصادية لا يحتاج من خلالها إلى الأموال الأمريكية.

في نهاية المطاف، توقف مشروع دوري السوبر الأوروبي وخسر يوفنتوس أموالًا كثيرة وتسبب في وضع الأندية الإيطالية في مأزق اقتصادي بخسارة عرض الصندوق الأمريكي.

الجدير بالذكر أن الأندية الإيطالية طلبت تدخل الحكومة الإيطالية لتقديم الدعم المادي لها لمواجهة الآثار الاقتصادية المدمرة لفيروس كورونا، وهو أمر كان يمكن ألا يحدث لو قُبلت الشراكة مع Cvc الأمريكية.