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يوسف عنبر يكشف أسباب اختياراته لقائمة المنتخب السعودي

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أحقية العناصر المتواجدة في قائمة الأخضر السعودي
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

كشف يوسف عنبر المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم عن سبب الاختيارات التي أعلن عنها مساء الأمس، قبل خوض المعسكر التدريبي خلال فترة التوقف الدولية، والتي سيلعب خلالها مباراتين.

الاتحاد السعودي لكرة القدم كان قد أعلن عن تولي عنبر نهمة قيادة الأخضر السعودي، خلال الفترة الحالية بشكل مؤقت، بعد رحيل المدير الفني الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي.

عنبر قال في تصريحاته لقناة العربية، أن سبب اختيار المعسكر الحالي هو منح اللاعبين الذين شاركوا في كأس آسيا فترة راحة سلبية لتفادي الإرهاق.

كما شدد المدير الفني الوطني على أحقية العناصر المتواجدة في قائمة الأخضر السعودي، مؤكداً إنهم قدموا مستوى فني مميز خلال الفترة الماضية.

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وتحدث عنبر عن موعد متابعة اللاعبين المختارين وقال : منذ تبليغي بتدريب الأخضر بدأت متابعة اللاعبين كي أختار أفضل العناصر الموجودة، وهناك 14 لاعبا سيمثلون المنتخب الأول للمرة الأولى.

يُذكر أن المنتخب السعودي سيواجه منتخبي الإمارات وغينيا الاستوائية، يومي 21 و 25 مارس على الترتيب.

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