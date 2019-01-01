يوسف عنبر يكشف أسباب اختياراته لقائمة المنتخب السعودي

أحقية العناصر المتواجدة في قائمة الأخضر السعودي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشف يوسف عنبر المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم عن سبب الاختيارات التي أعلن عنها مساء الأمس، قبل خوض المعسكر التدريبي خلال فترة التوقف الدولية، والتي سيلعب خلالها مباراتين.

الاتحاد السعودي لكرة القدم كان قد أعلن عن تولي عنبر نهمة قيادة الأخضر السعودي، خلال الفترة الحالية بشكل مؤقت، بعد رحيل المدير الفني الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي.

عنبر قال في تصريحاته لقناة العربية، أن سبب اختيار المعسكر الحالي هو منح اللاعبين الذين شاركوا في كأس آسيا فترة راحة سلبية لتفادي الإرهاق.

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(@saas112231:📽️) pic.twitter.com/c36GC3UPnP — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 14, 2019

كما شدد المدير الفني الوطني على أحقية العناصر المتواجدة في قائمة الأخضر السعودي، مؤكداً إنهم قدموا مستوى فني مميز خلال الفترة الماضية.

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وتحدث عنبر عن موعد متابعة اللاعبين المختارين وقال : منذ تبليغي بتدريب الأخضر بدأت متابعة اللاعبين كي أختار أفضل العناصر الموجودة، وهناك 14 لاعبا سيمثلون المنتخب الأول للمرة الأولى.

يُذكر أن المنتخب السعودي سيواجه منتخبي الإمارات وغينيا الاستوائية، يومي 21 و 25 مارس على الترتيب.